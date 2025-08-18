El Departamento de Estado ha revocado más de 6,000 visas de estudiantes

El Departamento de Estado ha revocado hasta el momento, más de 6,000 visas de estudiantes porque “infringieron la ley”, declaró un funcionario a la cadena CNN. La administración Trump tomó acciones agresivas contra algunas universidades del país hasta exigirle que no aceptaran alumnos extranjeros, después de la serie de protestas pro-palestinas que llevaron al arresto de estudiantes.

CNN destacó que de las 6,000 visas revocadas, unas 4,000 de ellas se debieron a que sus titulares infringieron la ley, como quedarse más tiempo del que tenían permitido.

Mientras que Univisión Noticias coincide que la mayoría de las visas retiradas fue por asalto, por conducir baja la influencia de alcohol o drogas (DUI), por robo y apoyo al terrorismo, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad que dice que los extranjeros pueden ser inadmisibles en los EE.UU. “debido a actividades relacionadas con el terrorismo”.

Los funcionarios de la administración actual se enfocaron en los estudiantes extranjeros que participan activamente en las protestas contra la guerra en Gaza, acusándolos de antisemitismo y de apoyar el terrorismo.

Alumnos extranjeros arrestados

Algunos de los estudiantes fueron arrestados como Rumeysa Ozturk, quien estudiaba su doctorado en la Universidad de Tufts en Massachusetts, quien fue arrestada en marzo y liberada en mayo.

Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino que se graduaría en Filosofía en la Universidad de Columbia en Nueva York, también fue detenido en abril durante su cita con inmigración para obtener su ciudadanía. Fue relacionado con las protestas de la universidad.

El caso más sonado fue el de Mahmoud Khalil, quien fue arrestado en marzo, mientras estallaron las manifestaciones pro-palestinas en la Universidad de Columbia. El alumno fue liberado en junio.

Marcelo Gomes da Silva, un estudiante originario de Brasil fue arrestado cuando se dirigía a su entrenamiento de voleibol. El hecho ocasionó una serie de manifestaciones por parte de estudiantes exigiendo a las autoridades que lo liberarán.

Las miles de revocaciones de visas estudiantiles ocurren mientras la administración Trump continúa tomando acciones contra las universidades a quienes ha exigido no aceptar alumnos extranjeros o denunciar a los que han señalado como antisemitas.

No agendar citas estudiantes chinos

Es importante destacar que en mayo, Marco Rubio había dicho que se enfocaría en los estudiantes de China que tuvieran vínculos con el Partido Comunista Chino o estudiaran en áreas consideradas de seguridad nacional.

Rubio ordenó a las embajadas en todo el mundo a no agendar citas para visas estudiantiles, mientras el Departamento de Estado se preparaba para expandir la investigación de las redes sociales de los solicitantes.

Con la iniciativa de la administración Trump, países como Canadá, Reino Unido y Australia, han visto un aumento en solicitudes de visas para estudiantes.

Con información de CNN y Univision Noticias

