Aaron Judge podría no regresar a los jardines en 2025 según Aaron Boone

La estrella de New York Yankees, Aaron Judge, parece alejarse cada vez más a regresar al jardín derecho del equipo por las molestias en el codo derecho y ahora ha sido Aaron Boone, piloto de los Mulos, quien no dio buenos pronósticos sobre la defensa del vigente Jugador Más Valioso.

En encuentro con los medios al llegar a George M. Steinbrenner Field de Florida para enfrentar en serie de tres juegos a Tampa Bay Rays, Boone dijo que no veremos pronto a Judge en los jardines próximamente y que incluso podría dejar de participar a la defensiva por el resto de 2025.

Boone explicó que el Juez aún se encuentra haciendo su trabajo para ir soltando el brazo y poder recuperarse al 100 % de la distensión en el flexor derecho que lo sacó por casi 15 días de la alineación de los Yankees el pasado mes de julio.

“Estamos tratando de llegar al punto en que pueda soltar el brazo con facilidad y sea capaz de protegerse a sí mismo”, explicó Boone sobre Judge. “No creo que en ningún momento de este año lo vayamos a ver lanzando como lo hace normalmente, pero eso también está bien. Tenemos que sentir que pueda salir y ser capaz de protegerse a sí mismo y defender bien”.

Hasta a la fecha Boone dice que Judge está lanzando a 150 pies, pero no tiene una fecha precisa por parte del cuerpo médico para que regrese con el guante.

Sin embargo, mencionó que en caso que todo vaya bien hay alguna posibilidad de que la estrella alinee defensivamente durante la serie ante Boston Red Sox en el Yankee Stadium.

Las dolencias de Judge han sido un dolor de cabeza para los Yankees, que se han visto obligados a mover piezas claves del line up para que Judge pueda tomar turnos como bateador designado del equipo.

El más afectado había sido el slugger Giancarlo Stanton, que ha debido sacrificarse con sus primeros juegos en los jardines en más de dos años.

A pesar de ello el físico de Big-G no le permite jugar todos los días en las praderas, por lo que, en ocasiones, ha tenido que ser relegado a la banca por un Judge que está alineando como designado.

La serie ante Rays será clave para los Yankees, que actualmente tienen récord de 67-57 y se encuentra en la lucha por uno de los tres comodines de la Liga Americana.

Sigue leyendo: