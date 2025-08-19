Abuela de 93 años enamora en TikTok por visitar a su nieta en el trabajo (Video)

Un gesto cotidiano se transformó en una escena viral: una abuela de 93 años llegó al volante de su auto para visitar a su nieta mientras trabajaba. El video, grabado en Almería, España, ha conquistado TikTok y provocado millones de sonrisas.

La protagonista de la historia (por grabar el material) es Noelia Caparrós, quien trabaja en una estación de servicio en el sur del país. Durante su jornada, recibió la visita más especial: la de su abuela, que decidió pasar a verla y, de paso, pedirle que le echara gasolina.

En la publicación, Noelia escribió: “POV: mi abuela viene a verme al trabajo y me alegra la mañana”, dejando en claro la emoción que sintió al verla aparecer con una sonrisa que desbordaba ternura.

Sin embargo, lo que arrojó más ternura son las imágenes de la señora estacionando su vehículo con calma, sin imaginar que estaba siendo grabada por su nieta. Desde lejos, apenas se le veía la cabeza dentro del auto y la sonrisa que soltó al llegar fue “sinónimo” de amor puro.

La grabación no tardó en viralizarse. En pocos días superó los 20 millones de visualizaciones y miles de comentarios que celebraban la energía de la abuela.

@noeliacaparros_ el coche tiene casi los mismos años que ella JAJJAAJJA ♬ original sound – SpongeBob background music

Otra abuela recibió una inolvidable sorpresa

Una sorpresa familiar en Argentina emocionó a miles de usuarios en TikTok. Recientemente, un joven que se reencontró con su abuela, después de varios años sin verla, quiso sorprenderla de una manera original: haciéndose pasar por mesero en un restaurante.

La escena fue grabada por una prima del joven, que junto a otros familiares acompañaron a la mujer mayor para recibir la sorpresa. El emotivo momento se viralizó en cuestión de horas por la amorosa reacción.

El video muestra al nieto actuando como si fuera parte del personal del local, sirviendo la mesa de su abuela sin que ella lo reconociera. La mujer, completamente desprevenida, pidió una gaseosa como cualquier cliente, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir.

Cuando el joven le respondió con una frase poco habitual para un camarero: “Le puedo ofrecer un abrazo si quiere”, la abuela volteó con sorpresa y al reconocerlo, ambos se fundieron en un abrazo lleno de emoción.

La reacción de la mujer, entre risas y lágrimas, fue descrita por los usuarios como una muestra pura de amor familiar.