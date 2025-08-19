La dramática reacción de un perro tras cometer una travesura: ya es viral en TikTok

Una bulldog francés se ha convertido en la sensación de TikTok gracias a una escena que parece salida de una comedia. El motivo: su reacción cuando su dueña la enfrenta por un desastre en casa.

La grabación, publicada por la cuenta @lunalafrenchie_, muestra a la perrita junto a una bolsa rota. Ante la pregunta “¿quién hizo esto?”, su respuesta no fue un ladrido, sino una actuación digna de un premio: adoptó una postura corporal que delataba culpa y drama a partes iguales.

Según se aprecia en el video, antes de asumir su destino del regaño, la bulldog intentó encontrar protección. Arañó y miró con insistencia a otra integrante de la familia, como pidiendo ayuda para librarse de la situación.

Finalmente, no hubo escapatoria. Su expresión y movimiento teatral terminaron por robarse el show, dejando claro que sabía lo que había hecho.

En la descripción del video, la dueña escribió un mensaje en tono humorístico defendiendo a la mascota y lanzando un reclamo divertido: “Es una dramática”. Esa frase se volvió parte del fenómeno que ahora acumula millones de reacciones en redes.

La escena suma casi 38 millones de reproducciones y 6 millones de ‘me gusta’, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados entre los amantes de los animales. Miles de usuarios han dejado comentarios entre risas, asegurando que la perrita merece un papel en televisión.

