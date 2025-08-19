Brian Cashman defiende a Aaron Boone en medio de la crisis de los Yankees

Mientras la afición de los New York Yankees pide a gritos la salida de Aaron Boone, el gerente general Brian Cashman ha roto el silencio para dar un firme espaldarazo a su mánager.

En una conferencia de prensa, Cashman no solo defendió la labor de Boone, sino que también reconoció la inmensa dificultad que implica dirigir en un mercado tan exigente como el de Nueva York.

Las declaraciones de Cashman son una respuesta directa a las críticas de los medios y los fanáticos, que culpan a Boone de la reciente caída del equipo, el cual ha perdido el control de su división tras una racha negativa.

“No sé cómo un mánager, y menos aún un mánager en un gran mercado como Nueva York, lo hace. Le he dicho muchas veces a Aaron Boone cómo él navega el día a día en las conferencias de prensa. Eso no es fácil”, lanzó Cashman.

Cashman, conocido por su postura mesurada, no dudó en elogiar la capacidad de Boone para mantenerse sereno y positivo en medio de la adversidad. Sus comentarios textuales demuestran la gran estima que tiene por la manera en que el mánager ha manejado la situación.

“Se necesita un talento propio para caminar por eso sin perder la calma o sin volverse emocional. Se ha mantenido nivelado y equilibrado”, completó el dirigente.

Cashman también se refirió a la presión que se ejerce sobre los jugadores, y cómo Boone ha optado por un enfoque más humano.

“No soy partidario de convertirte en Randy ‘Macho Man’ Savage o John Cena… y darle un golpe final a la víctima”, dijo, refiriéndose a los peloteros que están lidiando con sus propios problemas.

“Ya están lidiando con la crítica externa, sus familiares y amigos la escuchan, y ahora, internamente, también están siendo golpeados. Tienes que entender cómo es el ambiente”.

Cashman concluyó su defensa con una clara demostración de lealtad a Boone, resaltando la dificultad de su labor en un ambiente de constante escrutinio.

“Él sabe lo duro que es este deporte. Ha invertido fuertemente en estos muchachos, como lo hacemos todos nosotros. Tratar de explicar una jugada difícil o una mala actuación por un tiempo mientras la tormenta está sobre nosotros no es una tarea fácil de navegar o lidiar y mantenerse fresco, calmado y sereno”.

