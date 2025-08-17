Paul Goldschmidt conquista St. Louis para sellar barrida de Yankees

El primera base de New York Yankees, Paul Goldschmidt, se convirtió este domingo en la figura clave de su equipo durante la victoria 8-4 ante St. Louis Cardinals con la que sellaron su primera barrida de serie en más de un mes.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

Goldschmidt, quien fue titular por primera vez en el final de la serie, destacó ante el equipo con el que estuvo por seis temporadas y en el Busch Stadium disparó tres hits e impulsó una, en medio de un recibimiento con aplausos y agradecimiento por los fanáticos locales.

Incluso, el slugger estuvo muy cerca de culminar con su cuadrangular 11 de la temporada con un batazo que se quedó en el terreno por escasos centímetros, sellando un doble que inició un rally de tres anotaciones durante el cuarto inning, a la postre clave para el desenlace del encuentro.

A diferencia de otros compromisos, en los que los Yankees logran la victoria a punta de poder, en esta ocasión los Mulos consiguieron las carreras de la diferencia gracias a colaboración de casi toda la alineación, en una ofensiva que disparó ocho hits.

Junto a la labor del futuro miembro del Salón de la Fama, el triunfo estuvo respaldado por un sólido trabajo en la lomita de Will Warren, quien trabajó por espacio de 4.2 innings, mientras que otras figuras del bullpen de los Yankees como Devin Williams, Camilo Duval o Tim Hill también trabajaron en preservar el triunfo que se lo terminó acreditando el cerrador Luke Weaver.

Esta es la primera serie en la que consiguen barrer los Yankees desde la pausa del All-Star Game y también la primera desde el pasado 10 de julio, cuando vencieron en tres juegos a Seattle Mariners.

Mira el resumen del partido aquí:

Sigue leyendo: