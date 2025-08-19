Chat Yipiti: Padres nombran a su bebé en honor a la inteligencia artificial

En un sorprendente giro cultural, unos padres en Cereté, Colombia, decidieron registrar a su hija recién nacida con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra, en homenaje a la inteligencia artificial (AI) que ha transformado la vida cotidiana.

Los hechos se registraron el pasado 15 de agosto, decisión que ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, desde memes y comentarios en contra hasta debates sobre el impacto de la tecnología en la vida personal.

El nombre, que hace referencia a la famosa herramienta de conversación basada en algoritmos predeterminados, ChatGPT, ha abierto un amplio debate sobre el papel de la AI en las decisiones cotidianas.

La influencia de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, ha tocado tantas áreas de la sociedad que incluso los padres de una pequeña en Colombia decidieron darle un nombre en su honor.

Polémica por nombres de bebés

Aunque Colombia permite a los padres elegir el nombre de sus hijos con bastante libertad, el caso de Chat Yipiti plantea interrogantes sobre los límites de esta libertad y si el nombre podría ser perjudicial para la niña en el futuro, al ser blanco de burlas o discriminación.

A lo largo de los años, se han registrado nombres insólitos en el país, como Miperro, Satanás o Warnerbro, pero la controversia sobre nombres inspirados por la tecnología está tomando nuevos giros. Las autoridades del Registro Nacional del Estado Civil han señalado en ocasiones que pueden intervenir si un nombre atenta contra la dignidad de la persona, como sucedió en casos pasados, pero no ha habido restricciones para nombres como el de esta niña.

Resurgen cuestionamientos sobre los límites de la originalidad a la hora de nombrar a los hijos y la creciente influencia de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestras vidas.

Si bien la libertad de elección es un derecho fundamental, el nombre elegido para esta niña también nos recuerda los riesgos que pueden surgir del uso desmedido de tecnologías emergentes.

La elección de un nombre puede marcar la vida de una persona, y en un mundo donde la AI está cada vez más presente, es esencial encontrar un balance entre la modernidad y los valores fundamentales. Sin duda, este caso servirá como ejemplo de cómo las decisiones impulsadas por la tecnología pueden tener consecuencias en la sociedad y el futuro de los más jóvenes.

Sigue leyendo: