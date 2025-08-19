Confianza en la seguridad alimentaria en EE.UU. alcanza su nivel más bajo, según Gallup

La confianza en la capacidad del gobierno de Estados Unidos para garantizar un suministro de alimentos seguro redujo considerablemente, alcanzando un nuevo mínimo en los últimos años, según revela la última encuesta de Gallup.

La desconfianza ha sido más pronunciada entre los votantes demócratas, lo que ha influido en el descenso general.

Resultados de la encuesta

Confianza en la seguridad alimentaria : Solo el 53% de los estadounidenses expresaron tener una “cantidad considerable” de confianza en que los reguladores federales mantendrán un suministro de alimentos seguro.

: Solo el 53% de los estadounidenses expresaron tener una “cantidad considerable” de confianza en que los reguladores federales mantendrán un suministro de alimentos seguro. Tendencia histórica: Este porcentaje marca una caída significativa, ya que entre 2007 y 2019, la confianza rondaba el 70%. La cifra cayó por debajo del 60% el año pasado y continúa descendiendo.

Disparidades partidarias

Republicanos : La confianza entre los republicanos se mantuvo relativamente estable, alcanzando el 41% tanto el año pasado como este año, a pesar del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

: La confianza entre los republicanos se mantuvo relativamente estable, alcanzando el 41% tanto el año pasado como este año, a pesar del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Demócratas: La caída más drástica se produjo entre los votantes demócratas, cuya confianza pasó de un 74% en 2024 a solo un 48% en 2025.

Factores Contribuyentes a la Desconfianza

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha enfocado parte de sus esfuerzos en la alimentación como parte de su reforma de las iniciativas federales de atención médica. Sin embargo, los recortes presupuestarios generalizados en todo el gobierno federal han generado preocupaciones adicionales, especialmente sobre la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

Impacto de los recortes : Aunque la FDA ha sostenido que los recortes no afectaron el número de inspectores, ha sido ampliamente documentado que la agencia lucha desde hace años por aumentar la frecuencia de las inspecciones tras la pandemia de COVID-19. De hecho, se han contratado contratistas externos para cubrir algunos puestos de inspección.

: Aunque la FDA ha sostenido que los recortes no afectaron el número de inspectores, ha sido ampliamente documentado que la agencia lucha desde hace años por aumentar la frecuencia de las inspecciones tras la pandemia de COVID-19. De hecho, se han contratado contratistas externos para cubrir algunos puestos de inspección. Retiros y alertas de alimentos: La FDA ha emitido alrededor de 100 alertas de seguridad y retiros de alimentos este año, basándose en su base de datos activa.

Preocupaciones sobre la transparencia y la seguridad

El comisionado de la FDA, Marty Makary, destacó la importancia de una “transparencia radical” en las acciones de seguridad alimentaria y nutrición para reducir las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades crónicas. La agencia ha mostrado especial preocupación por los contaminantes químicos presentes en los alimentos para bebés y niños pequeños.

Datos de la encuesta

La encuesta de Gallup fue realizada entre el 7 y el 21 de julio de 2025, con una muestra representativa de 1,002 adultos de todos los estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia. El margen de error de los resultados es de 4 puntos porcentuales.

