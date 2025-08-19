¿Cuáles neoyorquinos están en riesgo de perder los cupones SNAP?

Las autoridades estatales de Nueva York están tratando todavía de “armar el rompecabezas” del impacto financiero que significa para el estado la aprobación de la ‘Gran y Hermosa Ley Presupuestaria’ promulgada el pasado 4 de julio por el presidente Trump.

Este lunes la gobernadora Kathy Hochul y el congresista de El Bronx, Ritchie Torres mostraron números más claros sobre el impacto que tendrá la nueva ley, en la continuidad de uno de los programas de ayuda social, más importantes para los neoyorquinos más vulnerables: los cupones SNAP.

Se estima inicialmente, que por lo menos 300,000 beneficiarios están tambaleando en seguir recibiendo este beneficio, mientras que el gobierno estatal está buscando estrategias para contrarrestar este impacto.

Mientras los líderes electos neoyorquinos más escarban, su conclusión es por ejemplo, que el efecto en comunidades vulnerables, como el sur de El Bronx, serán demoledores. Allí de acuerdo a estimaciones de NYC Food Policy Center, cerca del 50% de sus residentes reciben esta ayuda.

También están en esta lista de los recortes y las nuevas reglas para ser elegibles, miles de ‘no ciudadanos’ de Nueva York.

“Se trata de una pesadilla terrible para El Bronx. Al desmantelar Medicaid y SNAP, los republicanos han puesto en riesgo a cientos de miles de neoyorquinos, solo para financiar exenciones fiscales para multimillonarios”, apuntó Torres.

Solamente en el sur de El Bronx actualmente hay 272,857 personas en 158,306 hogares que reciben esta ayuda alimenticia.

De acuerdo con un informe del contralor estatal, Thomas P. DiNapoli, los datos disponibles más recientes muestran que 1 de cada 8 hogares neoyorquinos sufrió inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023.

Casi 3 millones de neoyorquinos dependían del SNAP en marzo de 2025.

La gobernadora Katty Hochul anuncia estrategias para disminuir el impacto devastador de estos recortes. (Susan Watts/Office of Governor Kathy Hochul)

En riesgo “no ciudadanos”

Como destaca un informe compartido por el gobierno estatal, la ley federal restringe el beneficio de los cupones SNAP de los migrantes legalmente presentes, que anteriormente eran elegibles, excluyendo ahora a quienes no tengan estatus de residente permanente legal, estatus cubano/haitiano o estatus de Pacto de Libre Asociación.

Como resultado, se espera que 41,000 no ciudadanos en el estado de Nueva York, incluyendo personas a quienes el gobierno federal les otorgó estatus de refugiado o asilado, pierdan la asistencia alimentaria, lo que representa un total de aproximadamente $108 millones en beneficios SNAP perdidos para los neoyorquinos.

Además, la gobernadora Kathy Hochul ratificó que por “primera vez en la historia de este programa de ayuda alimenticia” se exige a los estados que contribuyan con el costo de estos beneficios, o se corre el riesgo de eliminarlo por completo.

“La lucha para proteger a los neoyorquinos y defender los valores fundamentales de nuestra nación se está librando ahora mismo, y me comprometo a estar al frente de esta lucha todos los días”, acotó.

Este programa de cupones, del que dependen casi tres millones de neoyorquinos para poder cubrir o completar el costo de los alimentos, ahora suma 1.4 mil millones en nuevos costos anuales a Nueva York y a los gobiernos locales.

El paquete incluye nuevos requisitos de trabajo de 80 horas al mes para muchos adultos, de entre 19 y 64 años, que reciben Medicaid y SNAP. Los padres de niños de 14 años o más deberán cumplir con los requisitos laborales del programa.

Pérdida parcial y total

Como destacan los informes compartidos por la oficina de la gobernadora Hochul, la ley federal reduce aún más la participación federal en los costos administrativos del SNAP del 50% al 25%, lo que aumenta los costos para el estado en aproximadamente $36 millones anuales y para los condados y la ciudad de Nueva York, en aproximadamente $168 millones anuales.

Los condados deberán incorporar este impacto fiscal en sus presupuestos de 2026 para este otoño.

La nueva legislación impone intencionalmente requisitos laborales complejos desde el punto de vista administrativo a los beneficiarios del SNAP, lo que se proyecta que resultará en la pérdida parcial o total de más de 300,000 hogares de estos beneficios en Nueva York.

“Represento al Distrito Senatorial 32 de El Bronx, uno de los distritos más pobres de Nueva York, donde las familias dependen en gran medida de estos programas esenciales. Esto va más allá de una preocupación presupuestaria, es una crisis humanitaria que exige medidas urgentes. Espero con interés trabajar con la gobernadora Hochul y mis colegas de la Legislatura Estatal para desarrollar un plan integral que no solo proteja estos apoyos vitales, sino que también los fortalezca”, destacó el senador estatal Luis Sepúlveda.

En riesgo SNAP-Ed

La ley también recorta la financiación del Programa SNAP-Ed Nueva York, que promueve la alimentación saludable y el uso eficiente de los ya limitados beneficios de los cupones. Este programa enseña a comprar y cocinar comidas saludables con un presupuesto ajustado.

Como resultado, Nueva York perderá $29 millones anuales que financiaban esta labor de 18 organizaciones comunitarias en todo el estado. Estas organizaciones incluyen las Extensiones Cooperativas de Cornell en los condados de Albany, Allegany, Erie, Wayne, Oneida, Onondaga, Orange, St. Lawrence, Steuben y Suffolk.

¿Qué dicen los republicanos?

En este contexto, los republicanos que apoyan los recortes argumentan que los estadounidenses que pueden trabajar, pero no lo hacen, no deberían recibir apoyo a través de SNAP y Medicaid, un programa de asistencia médica para estadounidenses de bajos ingresos.

Portavoces republicanos afirman que están intentando ajustar el tamaño de los programas de la red de seguridad social, para la población a la que inicialmente fueron diseñados, principalmente mujeres embarazadas, personas con discapacidad y niños, y erradicar lo que describen “como despilfarro, fraude y abuso”.

“Lo cierto es que nos estamos enfocando en asegurar que los estadounidenses sin discapacidades puedan trabajar. Son buenas noticias, no malas”, declaró a medios locales el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur.

En resumen:

1 de cada 8 hogares neoyorquinos sufrió inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023, de acuerdo con un reporte de la contraloría estatal.

3 millones de neoyorquinos dependían del SNAP hasta marzo de 2025.

300,000 están en riesgo, por ahora, de perder estos beneficios por los nuevos requisitos de elegibilidad.