Retiran del mercado más de 5,000 libras de queso por riesgo de listeria

La empresa Middlefield Original Cheese Co-Op de Ohio retira del mercado más de 5,000 libras de varios tipos de queso por una posible contaminación de listeria, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Se trata de varios lotes que incluyen queso Pepper Jack, queso con sabor a rábano picante, queso Monterey y Jack queso cheddar blanco.

¿Como identificar los productos retirados del mercado?

Para facilitar la identificación del producto, la FDA publicó en su sitio web etiquetas de los quesos retirados del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

Los quesos se fabricaron en las fechas de 16 de junio de 2025, el 24 de junio de 2025 y el 16 de julio de 2025. Mientras que las fechas de distribución en el estado de Ohio fueron entre el 14 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025. Los productos de queso se enviaron a fabricantes y distribuidores, y luego se vendieron en tiendas minoristas.

El reporte de retiro de productos del mercado, detalla que se trata de cuatro tipos quesos que se retiran del mercado debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes:

Queso Pepper Jack: el retiro afecta a 246,5 libras de queso que se vendía en su presentación de paquetes de 8 onzas, bloques de 5 libras y de 40 libras, con códigos de lote 251661 y 251661.

el retiro afecta a 246,5 libras de queso que se vendía en su presentación de paquetes de 8 onzas, bloques de 5 libras y de 40 libras, con códigos de lote 251661 y 251661. Queso con sabor a rábano picante: retiran 2,5 libras en paquetes de 8 onzas, identificados con código de lote 252406.

retiran 2,5 libras en paquetes de 8 onzas, identificados con código de lote 252406. Queso Monterey Jack: se retira una cantidad de 640 libras, en paquetes de 8 onzas; con código de lote 251672 y bloques de 40 lb con fechas codificadas como 7-16-25B.

se retira una cantidad de 640 libras, en paquetes de 8 onzas; con código de lote 251672 y bloques de 40 lb con fechas codificadas como 7-16-25B. Queso Cheddar blanco: Se retiraron 4,544 libras, en paquetes de 5 libras con código de lote 251672 y bloques de 40 lb con fechas codificadas como 7-16-25B

La FDA insta a los consumidores a verificar la información de los productos retirados del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

¿Cuáles son los efectos de la Listeria?

Se trata de un retiro iniciado 18 de agosto, luego que las pruebas de laboratorio realizadas por la empresa revelaran la presencia de Listeria monocytogenes.

La listeria es una bacteria que puede causar infecciones graves y, a veces, fatales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados, según explica la FDA en su sitio oficial.

Los síntomas de la listeria en personas sanas van desde fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Mientras que en personas con el sistema inmunitario debilitado, personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas podría llegar a ser mortal.

Se insta a las personas que compraron el producto verificar la información, y en caso de ser el lote afectado de producto, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Sigue leyendo:

–Nueva York: Wegmans retira varios quesos Camembert por riesgo de listeria

-El Quesito colombiano ‘El Establo’ es retirado del mercado por riesgo a la salud

-FDA eleva el riesgo del retiro de 64,800 libras de mantequilla Bunge por alérgeno no declarado