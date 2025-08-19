Isabela Ferrer, actriz de ‘It Ends With Us’, acusa a Justin Baldoni de acoso

La actriz Isabela Ferrer, conocida por interpretar la versión adolescente de Lily (Blake Lively) en la cinta ‘It Ends With Us’, acusó al actor, director y coprotagonista de la cinta, Justin Baldoni, de acosarla a través de comunicaciones y citaciones judiciales relacionadas con la batalla legal que enfrenta con Blake Lively.

De acuerdo con People, el pasado 12 de agosto, los abogados de Ferrer, de 24 años, interpusieron una moción ante el tribunal alegando que Baldoni, de 41 años, habría recurrido a “tácticas de mala fe con fines indebidos” para acosar a la actriz.

En el escrito, Ferrer solicita al tribunal que rechace la acción presentada por Baldoni y que se le impongan sanciones. Según el texto legal, la citación emitida por Baldoni se superpone a otra anterior que la actriz ya había recibido en febrero por parte de Blake Lively.

En aquella ocasión, Blake Lively citó a Ferrer por comunicaciones relevantes a su denuncia contra Baldoni, a quien acusó en diciembre de 2023 de acoso sexual y de encabezar una campaña de difamación en su contra, cargos que el actor y director ha negado.

Los abogados de Ferrer argumentan que Wayfarer Studios, la productora de Baldoni, incumplió su obligación contractual de cubrir los gastos legales relacionados con la defensa de la actriz, y que la demora en reconocer esa indemnización representa “un intento transparente de presionar financieramente” a su representada.

Asimismo, la defensa de Ferrer sostiene que Baldoni habría divulgado direcciones vinculadas a Ferrer, poniendo en riesgo su privacidad y seguridad, y que la nueva citación es “un esfuerzo transparente para ejercer presión” hacia su clienta.

Cabe señalar que este conflicto se desarrolla paralelamente a la millonaria contrademanda de 400 millones de dólares que Baldoni interpuso contra Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, una acción legal que ya ha sido desestimada por el tribunal.

