Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufre caída en pleno escenario

A sus 72 años, Jorge Hernández demostró por qué le dicen “El Tigre Mayor” y por qué Los Tigres del Norte se han ganado a pulso el apodo de “Los Incansables”. Durante un concierto ofrecido en San Luis Potosí, como parte de su gira La Lotería Tour 2025, el líder y vocalista del grupo sufrió una fuerte caída en pleno escenario, sin embargo, jamás dejó de cantar.

El percance ocurrió la noche del domingo 17 de agosto en la Feria Nacional Potosina, y en varios videos se puede ver el momento exacto en que el fundador y acordeonista del grupo pierde el equilibrio y cae aparatosamente en uno de los extremos del escenario, justo cuando interpretaba el tema “La Lotería”, canción que da nombre a su actual gira.

El accidente ocurrió mientras caminaba lentamente sobre el escenario y tropieza; el público soltó un grito al ver al Tigre Mayor caer. De inmediato, su hermano Eduardo corrió hacia él, junto con miembros del staff, para ayudarle a incorporarse. Uno de los asistentes incluso le colocó nuevamente el sombrero negro que había perdido durante la caída.

Después todo transcurrió como si nada hubiera pasado. El público reconoció con una ovación el profesionalismo de Jorge, quien no dejó de cantar y de inmediato volvió a tocar su acordeón.

Cabe mencionar que este lunes, su familia informó que el incidente no dejó consecuencias graves en Jorge.

“Está bien, ya en casa, está descansando. Todo súper bien”, indicó Jorge Hernández, hijo del fundador de “Los Jefes de Jefes”, quien tiene más de cinco décadas trabajando en los escenarios.

Sigue leyendo: