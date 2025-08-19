Lista completa de nominados Premios Juventud 2025
Bad Bunny y Danny Ocean dominan la lista con seis nominaciones cada uno
Por primera vez en su historia, Premios Juventud celebrará su 22ª edición fuera de Estados Unidos. El próximo 25 de septiembre, artistas, influencers y amantes de la música se reunirán en el Centro de Convenciones Figali en Panamá para vivir una noche que promete ser inolvidable.
Este año, el evento cobra un significado especial al coincidir con la celebración del Mes de la Herencia Hispana. TelevisaUnivision apuesta por resaltar las raíces, tradiciones y logros de las comunidades latinoamericanas, llevando el show a uno de los países más vibrantes de América Latina. Clarissa Molina es la primera conductora confirmada y se espera que próximamente se revelen más nombres que la acompañarán en la conducción.
¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?
Los Premios Juventud 2025 se transmitirán en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT. El evento, que tendrá una duración de cuatro horas, comenzará con el pre-show de la alfombra roja, “Noche de Estrellas de Premios Juventud”.
Los más nominados de Premios Juventud 2025
Bad Bunny y Danny Ocean dominan la lista con seis nominaciones cada uno. Muy cerca les siguen Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, con cinco nominaciones respectivamente.
Bajo el lema “Evolucionando al ritmo de la música”, Premios Juventud amplía su alcance más allá del ámbito musical, reconociendo también la influencia de la televisión, el streaming, las redes sociales y la cultura pop. En total, 231 artistas y creadores están nominados en 41 categorías, de las cuales 30 son musicales, tres para televisión y streaming, y ocho dedicadas exclusivamente a redes sociales.
Nuevas categorías de Premios Juventud 2025
Este año su suman ocho nuevas categorías, entre las que destacan: Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Afrobeat Latino del Año, Mejor Canción Pop/Rítmica, #GettingReadyWith, Podcast del Año, Stream Que Nos Pegó, #ModoAvión, y POVFutbolero.
¿Cómo votar por los nominados en Premios Juventud?
Los ganadores de Premios Juventud serán elegidos por voto popular. Los fans tienen hasta el 1 de septiembre para elegir a sus artistas favoritos en premiosjuventud.com.
Lista completa de nominados Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
BAD BUNNY
BEÉLE
CARÍN LEÓN
KAROL G
MYKE TOWERS
NATTI NATASHA
NETÓN VEGA
RAUW ALEJANDRO
Grupo o Dúo Favorito del Año
FUERZA REGIDA
GRUPO FRONTERA
MAU Y RICKY
MORAT
RAWAYANA
La Nueva Generación Femenina
ARIA BELA
DE LA ROSE
MARI
YAILIN LA MÁS VIRAL
YAMI SAFDIE
YERI MUA
La Nueva Generación Masculina
ALEX PONCE
ALLEH
BEÉLE
CA7RIEL & PACO AMOROSO
DND
HAMILTON
KAPO
LA CRUZ
ROA
La Nueva Generación Música Mexicana
CALLE 24
CAMILA FERNÁNDEZ
CLAVE ESPECIAL
ESAÚ ORTIZ
KEVIN AGUILAR
LÍNEA PERSONAL
MACARIO MARTÍNEZ
NETÓN VEGA
TITO DOUBLE P
VICTOR MENDIVIL
Girl Power
AMIGA DATE CUENTA – HA*ASH & THALIA
BLACKOUT – EMILIA, TINI & NICKI NICOLE
CHULO PT.2 – BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
EN 4 – KENIA OS & ANITTA
LA REINA (REMIX) – LOLA INDIGO, MARIA BECERRA & VILLANO ANTILLANO
MI REY, MI SANTO – MARÍA JOSÉ & ANA BÁRBARA
MIUMIU – SOFÍA REYES, LUÍSA SONZA & RAINAO
¿PARA QUÉ VOLVER? – AITANA & ELA TAUBERT
Colaboración OMG
DALLAX – FEID & TY DOLLA $IGN
NOW OR NEVER – BON JOVI & PITBULL
OJOS TRISTES (WITH THE MARÍAS) – SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO & THE MARÍAS
SANTA – RVSSIAN, RAUW ALEJANDRO & AYRA STARR
TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) – BLACK EYED PEAS, EL ALFA FT. BECKY G
La Mezcla Perfecta
LA CUADRADA – BELINDA & TITO DOUBLE P
MERCEDES – BECKY G & OSCAR MAYDON
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
POR QUÉ SERÁ – GRUPO FRONTERA & MALUMA
VIVIR SIN AIRE – MANÁ & CARÍN LEÓN
Mejor Dance Track
2 THE MOON – PITBULL, NE-YO, AFROJACK, DJ BUDDHA
COMO LA FLOR- PLAY-N-SKILLZ, NATTI NATASHA & DEORRO
CORRIDOS Y ALCOHOL – STEVE AOKI & OSCAR MAYDON
SAVAGE FUNK (DJ SNAKE REMIX) – ANITTA & DJ SNAKE
TEKA – DJ SNAKE & PESO PLUMA
Mejor Urban Track
+57 – KAROL G, FEID, DFZM FT. OVY ON THE DRUMS, J BALVIN, MALUMA, RYAN CASTRO, BLESSD
BING BONG – YAILIN LA MÁS VIRAL & PUYALO PANTERA
DEGENERE – MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO
DTMF – BAD BUNNY
GATA ONLY – FLOYYMENOR & CRIS MJ
HAY LUPITA – LOMIIEL
LA PLENA (W SOUND 5) – W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
POLVO DE TU VIDA – J BALVIN & CHENCHO CORLEONE
SAVAGE FUNK – ANITTA
TOMMY & PAMELA – PESO PLUMA & KENIA OS
Mejor Mezcla Urbana
ADIVINO – MYKE TOWERS & BAD BUNNY
CARBON VRMOR – FARRUKO & SHARO TOWERS
COMERNOS – OMAR COURTZ & BAD GYAL
GATA ONLY (REMIX) – FLOYYMENOR, OZUNA & ANITTA
GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1 – ÁLVARO DÍAZ & FEID
LA NENA – LYANNO & RAUW ALEJANDRO
MAMASOTA – MANUEL TURIZO & YANDEL
MÍRAME – BLESSD & OVY ON THE DRUMS
PURO GUAYETEO – WISIN, DON OMAR & JOWELL Y RANDY
TEKA – DJ SNAKE & PESO PLUMA
Mejor Canción Urbano Alternativo
CHAPARRITA – STANDLY & YERI MUA
NUBES – DE LA ROSE & OMAR COURTZ
REAL GANGSTA LOVE – TRUENO
TÚ ET MOI – JUDELINE & MC MORENA
TU VAS SIN (FAV) – RELS B
Mejor Álbum Urbano
CVRBON VRMOR [C_DE:G_D.O.N.]. – FARRUKO
DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – BAD BUNNY
ELYTE – YANDEL
FUNK GENERATION – ANITTA
LA PANTERA NEGRA – MYKE TOWERS
MR. W (DELUXE) – WISIN
RAYO – J BALVIN
SAN BLAS – BOZA
SAYONARA: FINALES ALTERNOS – ÁLVARO DÍAZ
TRANKI, TODO PASA – SECH
Mejor Canción Pop/Urbano
2AM – SEBASTIÁN YATRA & BAD GYAL
ANESTESIA – VENESTI, GOYO & SLOW MIKE
COSAS PENDIENTES – MALUMA
LATINA FOREVA – KAROL G
NUEVAYOL – BAD BUNNY
ORIÓN – BOZA & ELENA ROSE
PRITI – DANNY OCEAN & SECH
SOLTERA – SHAKIRA
Mejor Canción Pop/Rhythmic
LA_PLAYLIST.MPEG – EMILIA
LEY UNIVERSAL – DANNY OCEAN
LOVEO – DADDY YANKEE
NOTA – JAY WHEELER & OMAR COURTZ
TAMO BIEN – ENRIQUE IGLESIAS, PITBULL & IAMCHINO
VOLVER – PISO 21, MARC ANTHONY & BEÉLE
Mejor Canción Pop
BALA PERDIDA – ARTHUR HANLON & ÁNGELA AGUILAR
GARCÍA – KANY GARCÍA
MIENTES – REIK
QUERIDA YO – YAMI SAFDIE & CAMILO
SAMANÁ – MAU Y RICKY, DANNY OCEAN & YORGHAKI
Mejor Canción Pop Rock
¿CÓMO PASÓ? – ELA TAUBERT
ME TOCA A MÍ – MORAT & CAMILO
OJALÁ PUDIERA BORRARTE – MANÁ & MARCO ANTONIO SOLÍS
SE VA LA LUZ – BLACK GUAYABA
UNA NOCHE CONTIGO – JUANES
Mejor Canción Pop Balada
ABRÁZAME – ÁNGELA AGUILAR, FELIPE BOTELLO Y EL SONORO RUGIR
EL CIELO TE MANDÓ PARA MI – HA*ASH
LO QUE NOS FALTÓ DECIR – JESSE & JOY
PALMERAS EN EL JARDÍN – ALEJANDRO SANZ
ROMA – LUIS FONSI & LAURA PAUSINI
Mejor Álbum Pop
A MUCHA HONRA – THALIA
EL VIAJE – LUIS FONSI
HAASHVILLE – HA*ASH
HOTEL CARACAS – MAU Y RICKY
LO QUE NOS FALTÓ DECIR – JESSE & JOY
MILAGRO – SEBASTIÁN YATRA
PANORAMA – REIK
REFLEXA – DANNY OCEAN
¿Y AHORA QUÉ? – ALEJANDRO SANZ
YA ES MAÑANA – MORAT
Tropical Hit
ALE ALE – MARC ANTHONY
BAILE INOLVIDABLE – BAD BUNNY
DESDE HOY – NATTI NATASHA
EN PRIVADO – XAVI & MANUEL TURIZO
FUERA DE LUGAR – VENESTI
HOW DEEP IS YOUR LOVE – PRINCE ROYCE
IMAGÍNATE – DANNY OCEAN & KAPO
LLORAR BONITO – LUIS FIGUEROA
RAÍCES – GLORIA ESTEFAN
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO – KAROL G
Tropical Mix
CAPAZ (MERENGUETON) – ALLEH & YORGHAKI
EL CABALLITO – FARIANA & ORO SOLIDO
ES UN SECRETO – CHRISTIAN ALICEA FT. DJ BUDDHA
HOY NO ME SIENTO BIEN – ALEJANDRO SANZ & GRUPO FRONTERA
LA CULPA – KANY GARCÍA & RAWAYANA
OHNANA – KAPO FT. MALUMA, RYAN CASTRO, FARRUKO & NICKY JAM
QUE HACES – BECKY G & MANUEL TURIZO
SANTA MARTA – LUIS FONSI & CARLOS VIVES
UNA VIDA PASADA – CAMILO & CARÍN LEÓN
VESTIDO ROJO – SILVESTRE DANGOND & EMILIA
Afrobeat Latino del Año
AMOR – DANNY OCEAN
MI REFE – BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
SOLEAO – MYKE TOWERS & QUEVEDO
TENGO UN PLAN (REMIX) – KEY-KEY & OZUNA
UWAIE – KAPO
Mejor Álbum Tropical
ASTROPICAL – BOMBA ESTÉREO, RAWAYANA & ASTROPICAL
ATACA SERGIO! PRESENTS: URBAN SALSA SESSIONS! – SERGIO GEORGE
COEXISTENCIA – LUIS FIGUEROA
CUATRO – CAMILO
ETERNO – PRINCE ROYCE
MUEVENSE – MARC ANTHONY
NATTI NATASHA EN AMARGUE – NATTI NATASHA
RAÍCES – GLORIA ESTEFAN
REPARTO BY GENTE DE ZONA – GENTE DE ZONA
YO DELUXE – CHRISTIAN ALICEA
Mejor Canción Música Mexicana
EL AMIGO – CHRISTIAN NODAL
EL AMOR DE MI HERIDA – CARÍN LEÓN
MIRA QUIÉN LO DICE – PEPE AGUILAR
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
QUE SIGA PASANDO – CHIQUIS
Mejor Fusión Música Mexicana
300 NOCHES – BELINDA & NATANAEL CANO
CORAZÓN DE PIEDRA – XAVI
DOS DÍAS – TITO DOUBLE P & PESO PLUMA
MORENA CANELA – CHINO PACAS
SI NO QUIERES NO – LUIS R CONRIQUEZ & NETÓN VEGA
TU BODA – OSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
AMÉ – CHRISTIAN NODAL
CUÉNTAME – MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ
MI ETERNO AMOR SECRETO – YURIDIA & EDEN MUÑOZ
MIS AMIGAS LAS FLORES – ÁNGELA AGUILAR
UN MILLÓN DE PRIMAVERAS (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO) – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Mejor Canción Banda Música Mexicana
AQUÍ HAY PARA LLEVAR – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
EL BENEFICIO DE LA DUDA – GRUPO FIRME
¿QUÉ SERÁ DE MI EX? – LA ADICTIVA
TENGO CLARO – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & ALFREDO OLIVAS
VOY A LEVANTARME – BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
AQUÍ MANDO YO – LOS TIGRES DEL NORTE
BANDIDO DE AMORES – LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
CON TODO RESPETILLO – JOSS FAVELA & LUIS R CONRIQUEZ
REY SIN REINA – JULIÓN ALVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
TRAIGO SALDO Y GANAS DE ROGAR – EDEN MUÑOZ
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
COMO CAPO – CLAVE ESPECIAL & FUERZA REGIDA
ESA NOCHE – ESLABON ARMADO & MACARIO MARTÍNEZ
HOLANDA – LÍNEA PERSONAL
LOCO – NETÓN VEGA
ME PROMETÍ – IVAN CORNEJO
TRIPLE LAVADA REMIX – ESAÚ ORTIZ, LUIS R CONRIQUEZ, OSCAR MAYDON, ALEMÁN FT. VICTOR
MENDIVIL
Mejor Álbum Música Mexicana
AQUÍ MANDO YO – LOS TIGRES DEL NORTE
BOCA CHUECA, VOL.1 – CARÍN LEÓN
EDEN – EDEN MUÑOZ
ENCUENTROS – BECKY G
EVOLUCIÓN – GRUPO FIRME
ÉXODO – PESO PLUMA
JUGANDO A QUE NO PASA NADA – GRUPO FRONTERA
MI VIDA MI MUERTE – NETÓN VEGA
NEXT – XAVI
PERO NO TE ENAMORES – FUERZA REGIDA
Mi Actor Favorito
DIEGO KLEIN – CON ESA MISMA MIRADA
EMMANUEL PALOMARES – LAS HIJAS DE LA SEÑORA GARCÍA
FERNANDO COLUNGA – AMANECER
JOSÉ RON – PAPÁS POR CONVENIENCIA
SEBASTIÁN RULLI – EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR
Mi Actriz Preferida
ANGÉLICA RIVERA – CON ESA MISMA MIRADA
ANGELIQUE BOYER – EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR
ARIADNE DÍAZ – PAPÁS POR CONVENIENCIA
LIVIA BRITO – AMANECER
OKA GINER – LAS HIJAS DE LA SEÑORA GARCÍA
Me Enamoran
ANGÉLICA RIVERA Y DIEGO KLEIN – CON ESA MISMA MIRADA
ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI – EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR
ARIADNE DÍAZ Y JOSÉ RON – PAPÁS POR CONVENIENCIA
CLAUDIA MARTÍN Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA
EVA CEDEÑO Y DAVID ZEPEDA – A. MAR
Creador Del Año
DORIS JOCELYN
FEDERICO VIGEVANI
ISABELLA LADERA
JESSICA JUDITH ORTIZ
JORGE CHACÓN
Creador Con Causa
AARON MURPHY
ALEX SERRANO
ALEXIS OMMAN
CARLOS EDUARDO ESPINA
JESÚS MORALES
Mejor LOL
ALEX QUIROZ
DANI VALLE
EDY SUÁREZ
JOSE RAMONES
LOS CHICANEROS
GettingReadyWith
ALEX BAROZZI
BERENICE CASTRO
CHANTAL TORRES
FLORENCIA GUILLOT DORS
YAYIS VILLARREAL
Podcast del Año
EL BUENO, LA MALA Y EL FEO – QUÉ TRANZA
CASADOS Y COMPLICADOS
DATE CUENTA PODCAST
INDOMABLES CON REGINA CARROT
SE REGALAN DUDAS
Stream que Nos Pegó
EMILIO ANTUN
ENVINADAS
KARIME KOOLER
LA PIJA Y LA QUINQUI
LA MÁS DRAGA
CATEGORY 40
ModoAvión
ALAN ESTRADA
KATY ESQUIVEL
LUISITO COMUNICA
LUZ CARREIRO
OSCAR ALEJANDRO PÉREZ
POV Futbolero
ARA Y FER
ESTEBAN CACHO
JERO FREIXAS
JOSH JUANICO
LAURA BIONDO
