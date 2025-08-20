Google lanza Pixel 10 Pro Fold, su primer smartphone plegable resistente al agua

Google completa la serie Pixel 10 con el Pixel 10 Pro Fold, su primer smartphone plegable que combina una gran pantalla interior de 8 pulgadas, potencia de procesamiento avanzada y diseño resistente al agua y al polvo. La presentación se llevó a cabo durante un evento ‘Made by Google’ conducido por Jimmy Fallon, donde se revelaron las novedades de la serie Pixel 10.

El Pixel 10 Pro Fold adopta un formato tipo libro y cuenta con una pantalla Super Actua Flex de 8 pulgadas en el interior, ideal para contenido multimedia y multitarea. Además, el dispositivo permite dividir la pantalla para usar varias aplicaciones a la vez, ajustando el tamaño de cada ventana según las necesidades del usuario.

En el exterior, integra una pantalla Actua de 6,4 pulgadas y un sistema de cámara trasera de tres lentes, con un sensor principal gran angular de 48 MP, un ultra gran angular de 10,5 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP que permite hasta 10 aumentos, o 20 con la tecnología Super Res Zoom.

Durabilidad y resistencia

Google asegura que su plegable está diseñado para durar. La bisagra sin engranajes soporta hasta diez años de pliegues, mientras que el cristal Gorilla Glass Victus 2 protege la pantalla de arañazos y caídas. Además, el dispositivo cuenta con certificación IP68, siendo el primer plegable de Google resistente al agua y al polvo.

La bisagra también permite colocar el teléfono en modo sobremesa para ver contenido o como trípode para fotos y timelapses, agregando versatilidad en el uso diario.

Rendimiento y batería

El Pixel 10 Pro Fold funciona con el procesador Tensor G5, el mismo que impulsa al resto de la serie Pixel 10, y ofrece una batería con más de 24 horas de uso, extendible hasta 84 horas con el modo de ahorro extremo. Soporta carga magnética Qi2 mediante la tecnología PixelSnap.

Incluye capacidades de Gemini, que permiten generar imágenes y videos, buscar información y realizar tareas que combinan distintas aplicaciones. Además, promete siete años de actualizaciones de Android y seguridad, e integra funciones de inteligencia artificial para reforzar la protección frente a fraudes, llamadas y mensajes sospechosos, así como bloqueo en caso de robo.

Especificaciones y precio

El plegable estará disponible en Moonstone (gris) y Jade (amarillo suave), con 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. El precio inicial en Estados Unidos es de $1799 dólares.

Con su combinación de pantalla grande, resistencia, cámaras avanzadas y funciones de inteligencia artificial, Google posiciona al Pixel 10 Pro Fold como un dispositivo innovador dentro de su familia de smartphones, buscando competir directamente con otros plegables de gama alta del mercado.