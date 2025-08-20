La Casa Blanca abre cuenta de TikTok pese a conflicto con la red social

La Casa Blanca lanzó este martes 19 de agosto una nueva cuenta de TikTok, la red social de propiedad china que sigue operando en Estados Unidos con la venia del presidente Donald Trump pese a una ley que exige su venta. La red social tiene más de 170 millones de usuarios solo en EE.UU.

“¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?”, se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación, reportó DW.

“Soy tu voz”

La nueva cuenta, @whitehouse, arrancó con un vídeo inicial que mostraba imágenes de Trump declarando: “Soy tu voz” La cuenta tenía alrededor de 4,500 seguidores una hora después del primer reel.

El presidente le tiene cierto afecto a la red social, ya que considera que durante su campaña electoral le permitió llegar a más jóvenes, especificó Reuters.

HELLO TIKTOK 👋 pic.twitter.com/HY6SSEwAFs — The White House (@WhiteHouse) August 20, 2025

“Comunicar los éxitos históricos”

“La administración Trump se compromete a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha logrado para el pueblo estadounidense a la mayor cantidad de audiencias y plataformas posibles”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La cuenta personal de Trump en TikTok tiene 110 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Trump ha estado negociando un acuerdo para que inversores estadounidenses compren la aplicación. Una ley federal exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional, supuestamente debería haber entrado en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero, informó DW.

El plazo vence en septiembre

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encuentre un comprador que no sea chino, lo cual es la condición para no ser prohibida en Estados Unidos. Ese nuevo plazo vence a mediados de septiembre.

Trump tiene 108,5 millones de seguidores en X, pero su red social favorita es Truth Social, de su propiedad, donde tiene 10,6 millones. Las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram tienen 2,4 millones y 9,3 millones de seguidores, respectivamente.

Con información de DW y Reuters

