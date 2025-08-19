Bailarines israelíes sorprenden con rutina inspirada en Donald Trump y Melania en “Dancing with the Stars”

Una pareja de bailarines israelíes ha sorprendido con una actuación en la versión local de Dancing with the Stars, donde recrearon a la primera pareja de Estados Unidos, Donald y Melania Trump. La rutina, que se ha viralizado rápidamente, fue realizada por Taylor Malkov y el bailarín profesional Haim Pershtein.

Ambos lucieron trajes inspirados en el presidente y la primera dama de Estados Unidos, bailando al ritmo de “The Star-Spangled Banner” y “YMCA”, canciones icónicas asociadas con el presidente Trump.

El video de esta peculiar actuación fue publicado en la plataforma social X, y en tan solo unos días acumuló más de 2 millones de vistas.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, con muchos elogiando la rutina y destacando el apoyo hacia Trump desde Israel. “¡Qué bonito! ¡Aman a DonaldTrump en Israel!” comentó un fan, mientras que otro expresó: “¡Las cabezas del Partido Comunista Demócrata van a estallar con esto!”.

Israel 🇮🇱 "Dance with the Stars" TV show featured one of the pairs dressed as President Trump and Melania Trump, and they absolutely killed it.



This is a must-watch. 🇺🇸 pic.twitter.com/U9gpZ33vgv — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 11, 2025

Bailarines israelíes se inspiran en Donald Trump y Melania

La actuación comenzó con Malkov y Pershtein de pie, con las manos sobre el corazón mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner. Luego, la música cambió a “YMCA”, y Malkov reveló un traje rojo, blanco y azul con flecos, similar a la vestimenta de la primera dama Melania. Por su parte, Pershtein imitó los movimientos característicos de Trump, lo que encantó a sus seguidores.

Sin embargo, la rutina no fue del agrado de todos. Algunos usuarios criticaron la actuación, sugiriendo que era una burla hacia el presidente.

“Parece que se están burlando de Trump. Es raro, lo mires como lo mires”, comentó uno de los detractores. Otros señalaron que la representación no hacía justicia a la imagen de Trump y Melania.

A pesar de las opiniones divididas, el baile de Malkov y Pershtein ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del entretenimiento.

