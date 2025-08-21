Agenda comunitaria NYC: entrega de mochilas, útiles escolares y mucho más…

Con la llegada del nuevo año escolar, New Immigrant Community Empowerment (NICE) reúne a familias, estudiantes y líderes comunitarios en una Feria de Educación y Recursos para el Regreso a Clases, un evento gratuito y familiar dedicado a empoderar a las comunidades inmigrantes y de clase trabajadora con las herramientas necesarias para comenzar el año con fuerza. Se distribuirán más de 100 mochilas gratuitas con útiles escolares esenciales a estudiantes necesitados. El evento también contará con valiosos recursos para adultos, actividades divertidas para niños, regalos y oportunidades para conectar con organizaciones locales y líderes municipales. Habrá mesas informativas de organizaciones comunitarias de confianza: educación, salud, derechos laborales y más.

Cuándo: 22 de agosto

Hora: 12 p.m. a 4 p.m.

Dónde: 81-10 35th ave, Jackson Heights, Queens.

Regreso a la escuela en la Biblioteca de Queens

Únase a la Biblioteca Pública de Queens (QPL) para obtener obsequios de regreso a clases y una guía completa de regreso a clases con recursos, listas de libros y artículos valiosos, disponibles hasta agotar existencias.

East Elmhurst Library

Cuándo: 21 de agosto

Hora: 4:30 a 6:30 p.m.

Dónde: 95-06 Astoria Boulevard, East Elmhurst

Douglaston/Little Neck Library

Cuándo: 22 de agosto

Hora: 3 a 4 p.m.

Dónde: 249-01 Northern Boulevard, Little Neck

Langston Hughes Library

Cuándo: 23 de agosto

Hora: 11 a.m. a 1 p.m.

Dónde: 100-01 Northern Boulevard, Corona

Barbacoa y entrega de útiles escolares

La senadora estatal de Nueva York, Mónica R. Martínez, organizará su barbacoa comunitaria de fin de verano el sábado 30 de agosto, de 1 a 3 p.m., en el parque Hermann Griem, ubicado en 54 Brown Blvd., Wheatley Heights, condado de Suffolk. Además de la comida, este evento comunitario gratuito incluirá la distribución de mochilas y útiles escolares, servicios de peluquería para los niños que regresan a clases, juegos divertidos, música, premios, golosinas y mucho más. Las mochilas estarán disponibles hasta agotar existencias. No es necesario registrarse.

Helado gratis

Hasta el 31 de agosto, Carvel® ofrece dulces ofertas y su helado suave. Hasta el 31 de agosto si compra tarjetas de regalo de $25 recibirá un helado suave pequeño gratis. Este 20 de agosto habrá oferta 2×1 en helados suaves. Del 21 al 24 de agosto: Obtenga $5 de descuento en pedidos de $15 o más en DoorDash o Uber Eats.

No alquile más, sea propietario

Harlem Congregations for Community Improvement, Inc. invita a sus clases gratuitas virtuales en español sobre cómo llegar a ser dueño de casa. Entre los temas a tratar se encuentran: El proceso de compra de casa, crédito, programas de ayuda comprando su casa, lograr una hipoteca, aspectos legales de compra de vivienda, seguros y más. Los interesados en el curso, pueden inscribirse en: https://hcci.wufoo.com/forms/s1fn1p1n0w7663n/. Para más informes, llame a Willy Ramos al (212) 281 4887 ext. 206 o escríbale a wramos@hcci.org.

Cuándo: 2, 4, 9 y 11 de septiembre.

Hora: 7 p.m. a 9 p.m.

Dónde: Zoom

Fiesta del vecindario

El asambleísta Harvey Epstein y su equipo se unió a Avenues for Justice para una fiesta vecinal de verano. Únase a ellos hoy jueves 21 de agosto, de 1 a 4:30 p.m., en la Avenida B, entre las calles 6 y 7 Este, justo afuera de la sede del Equipo Harvey. Summer on the Avenue contará con una vibrante programación de actividades, desde música en vivo proporcionada por Edgar Muñiz, programación de baile de hip-hop a cargo del estudio Elevé Dance Theater, comida gratis, útiles escolares y recursos de bienestar, así como juegos y pintura facial.

Mamografías gratis

El Programa Móvil de Mamografías de la American-Italian Cancer Foundation (AICF) invita a las neoyorquinas de 40 años y más, a realizarse la prueba de forma gratuita. Puede hacérsela este jueves 21 de agosto, de 9 a.m. a 4:30 p.m. en Start Treatment & Recovery Center, 937 Fulton St., Brooklyn. Las residentes de los cinco condados interesadas en realizarse el procedimiento, pueden hacer una cita llamando al 1 (877) 628-9090.

Asistencia con los beneficios

La concejal Gale Brewer invita a sus constituyentes a aprovechar dos jornadas de asistencia con beneficios que se llevarán a cabo en su oficina. El 21 de agosto, de 10 a.m. a 5 p.m., un miembro del Equipo de Especialistas en Acceso a Beneficios de la West Side Campaign Against Hunger estará en su oficina, localizada en el 563 Columbus Ave., para ayudar a las personas a solicitar beneficios de SNAP (también conocidos como cupones de alimentos), presentar cambios de caso o apelaciones y responder preguntas. A partir de septiembre, WSCAH estará en la oficina de la concejal el primer y tercer jueves de cada mes hasta diciembre. El 26 de agosto, de 10 a.m. a 5 p.m., la camioneta de servicio móvil del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda estará disponible, frente a la oficina, para ayudar con todo lo relacionado con la vivienda: comprender los derechos y responsabilidades; presentar una queja sobre vivienda; financiar mejoras y reparaciones; remediar una infracción; y prepararse para solicitar vivienda asequible a través de Housing Connect. Llame al 212-873-0272 para programar una cita para participar.

Salud es vida

En conmemoración del Día Nacional Latino de Concientización Sobre el VIH/SIDA en Adultos Mayores, la Latino Commission on Aids invita a su seminario virtual “Vivir Más, Vivir Mejor: Personas Latinas Mayores y el VIH/SIDA”, el 25 de agosto a las 6 p.m. . Este seminario web esencial está enfocado en las experiencias de las personas latinas mayores que viven con el VIH o se ven afectadas por él. Entre los temas a tratar: Las realidades de envejecer con VIH en las comunidades latinas, los 10 principales desafíos que enfrentan las comunidades latinas ?incluyendo el estigma, el aislamiento, la pobreza y el acceso limitado a la atención y las desigualdades en salud y la urgente necesidad de servicios inclusivos. El presentador será Luis Nava Molero, director de Iniciativas sobre el Envejecimiento, Comisión Latina sobre el SIDA, donde también ha trabajado en el Taller Vida Positiva y en el Programa de Liderazgo Religioso Latino. Regístrese en https://latinoaids-org.zoom.us/webinar/register/WN_OONnnpjGTtSmSKUQDM4yow#/registration.

