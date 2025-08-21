Corte de apelaciones anula sentencia de fraude civil de $454 millones de dólares de Trump

Una corte de apelaciones de Nueva York revocó este jueves una sentencia por fraude civil de $454 millones de dólares impuesta al presidente Donald Trump, a su familia y a su empresa, informó ABC News.

La decisión anula el fallo emitido el año pasado por un juez que había dictaminado que la organización de Trump infló repetidamente su patrimonio neto para obtener mejores condiciones en sus préstamos.

Noticia en desarrollo