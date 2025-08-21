Los tres peores días para pagar tus facturas y que te hacen gastar más

Aunque parezca que cualquier día es bueno para ponerse al corriente con las cuentas, algunos momentos de la semana pueden jugarte en contra y costarte más dinero del esperado.

De acuerdo con reportes financieros, elegir mal la fecha de pago puede provocar recargos por demora e incluso dañar tu historial crediticio.

Fines de semana: un error común

Muchas personas creen que pagar en sábado o domingo es conveniente, pero la mayoría de los bancos y emisores de tarjetas no procesan movimientos hasta el lunes.

Esto significa que, si tu vencimiento cae en fin de semana, el retraso puede activar cargos adicionales.

Según WalletHub, la multa promedio por pago tardío en tarjetas de crédito ronda los $30 dólares, aunque algunos emisores superan los $40.

Martes y jueves: días fáciles de olvidar

Aunque son días hábiles, pagar en martes o jueves suele ser riesgoso porque no se alinean con la mayoría de los calendarios de nómina ni con rutinas de recordatorios.

Esto facilita que las facturas se pasen por alto y termines acumulando intereses o penalidades.

Si este es tu caso, lo recomendable es cambiar la fecha de vencimiento a un día más predecible y fácil de recordar.

El mismo día del vencimiento: una apuesta arriesgada

Esperar hasta la fecha límite es uno de los errores más costosos. Aunque realices el pago temprano, puede no registrarse antes del corte.

Capital One advierte que muchos emisores marcan como tardío cualquier pago recibido después de las 5:00 p. m. en la zona horaria del cliente.

Y en el caso de cheques enviados por correo, la situación es peor: solo cuenta la fecha en que llega o se procesa, no la que figura en el documento.

La recomendación general de expertos financieros es anticiparse. Pagar antes no solo evita recargos y estrés, también protege tu puntaje crediticio y mantiene tus finanzas en orden.

