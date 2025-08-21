Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 21 de agosto de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 21 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 21 de agosto

Los números ganadores son: 04 05 06 10 15 17 20 26 29 30 34 38 39 40 45 58 62 64 68 72

Números ganadores de Numbers del jueves 21 de agosto

Combinación mediodía: 03 01 08

Combinación noche: 08 09 02

Números ganadores de Win 4 del jueves 21 de agosto

Combinación mediodía: 02 05 07 09

Combinación noche: 06 05 03 08

Números ganadores de Take 5 del jueves 21 de agosto

Combinación mediodía: 02 13 14 28 32

Combinación noche: 12 29 34 36 39

Números ganadores de Cash4Life del jueves 21 de agosto

Los números ganadores son: 10 29 32 49 51

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunos trucos que ayudan a aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

Luego, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial planear un presupuesto y apegarse a él. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas económicos.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

