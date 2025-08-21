Olga Tañón lanzará álbum para exaltar la cultura puertorriqueña

Olga Tañón contó detalles de su nuevo álbum “PR24SIETE Soy de aquí”. La cantante rindió homenaje con este nuevo trabajo al pueblo boricua, como una forma de agradecer todo lo que le han brindado.

Este jueves, la “Mujer de fuego”, como también es conocida, tuvo un encuentro con los medios de comunicación para contar cómo fue la experiencia de grabar este nuevo disco.

En el evento, celebrado en el el Café Teatro Moneró, en el Centro de Bellas Artes de Caguas la intérprete de ‘Mentiroso’ estuvo acompañada por su esposo y productor Billy Denizard.

Olga Tañón presentó su nuevo álbum 24:Sie7e (Yo soy de aquí. Crédito: Alfredo Rolon | Grosby Group

“Les dije que venían sorpresas, y aquí la tienen. El corazón de este proyecto comenzó desde hace varios años, cuando inicialmente quería un álbum de Navidad, pero inspirado en Puerto Rico. Sin embargo, mi esposo me convenció de hacer algo diferente que se pueda escuchar todo el año, pero con la misma esencia de incluir a mi Isla”, dijo Olga Tañón en una reciente publicación en Instagram para hablar de este material.

Olga Tañón y su esposo, el productor Billy Denizard. Crédito: David Rolon | Grosby Group

La artista dijo que este disco rendirá honor a sus raíces boricuas, pero que mezclará nuevos sonidos y contará una historia que lleva tiempo queriendo compartir.

El 4 de septiembre, Olga Tañón lanzará la primera canción del álbum, según comentó.

En total serán ocho temas con los que buscará tocar la fibra de los boricuas. “Quiero que se tomen este proyecto personal, incluso me da mucha emoción porque el tocar algo de tu isla, incluirlo, y tú cuando estás lejos de tu isla no dejas de ser puertorriqueño. Me da mucho sentimiento la gente que dice ‘ella no vive en la isla’. Eso no tiene nada que ver, a veces extrañamos la isla más de lo que la gente piensa”, dijo la famosa en el encuentro.

En el evento también afirmó: “Espero que a la gente le guste mucho este pedacito de patria como yo digo, con un toque de juventud, espero que les guste mucho como nos gusta a nosotros”.