Retiran del mercado 32,000 libras de productos cárnicos fabricados en Nueva Jersey

Varios lotes de productos cárnicos, incluidos chorizo (salchicha), chuletas de cerdo y costillas de unas 32,000 libras aproximadamente de la marca Sabrositos Hondureños producidos en Nueva Jersey son retiradas del mercado por incumplimiento de las normas de inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USAD, por sus siglas en inglés).

Un reporte difundido por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) alerta a los consumidores que los productos no cuentan con la inspección federal y tienen etiquetas con una marca de inspección falsa del USDA.

La empresa responsable Sabrositos Hondureños, LLC, con sede en Nueva Jersey, tomó la medida después de que el FSIS descubriera, durante sus controles de rutina, que estos productos llevaban sellos de inspección federal falsos.

¿Cómo identificar los productos sujetos a retiro?

El FSIS advierte que “cualquier producto con el número de establecimiento falso “Est. 1785” debe considerarse mal etiquetado y no apto para el consumo” y no descarta actualizar la información de la lista de productos y las etiquetas con artículos adicionales de ser necesario.

El reporte de los productos sujetos a retiro indica que los productos cárnicos fueron fabricados en varias fechas antes del 20 de agosto de 2025. A continuación las características de los productos:

Chorizo casero en paquetes de 14 onzas sellados al vacío con la etiqueta “OLANCHO Chorizo Suelto Olanchano SABROCITOS HONDUREÑOS”.

Chuletas de cerdo ahumadas en paquetes de 14 onzas sellados al vacío con la etiqueta “OLANCHO Chuleta Ahumada Olanchana SABROCITOS HONDUREÑOS”.

Chorizo ahumado en paquetes de 14 onzas sellados al vacío con la etiqueta “OLANCHO Chorizo Ahumado Olanchano SABROCITOS HONDUREÑOS”.

Chorizo casero envasado en paquetes de 14 onzas sellados al vacío con la etiqueta “OLANCHO Chorizo Olanchano Criollo SABROCITOS HONDUREÑOS”.

Chorizo ahumado picante BBQ en paquetes de 14 onzas sellados al vacío con la etiqueta “OLANCHO Chorizo Parrillero SABROCITOS HONDUREÑOS”.

Costillas ahumadas en paquetes de 14 onzas sellados al vacío con la etiqueta “OLANCHO Costilla Ahumada Olanchana SABROCITOS HONDUREÑOS”.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de personas afectadas por el consumo de los productos sujetos a retiro se recomienda descartar la ingesta de los productos cárnicos ya que pueden contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes que ponen en riesgo la salud y la seguridad del consumidor. El llamado es a verificar si adquirió el producto desecharse o devolverse al punto de compra.

En caso de dudas o comentarios sobre el retiro, comunicarse con Diego Funez Garrido, propietario de Sabrositos Hondureños, LLC, al 908-274-4206.

