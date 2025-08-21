Qué es el “modo superestrella” de WhatsApp y cómo puedes activarlo en simples pasos

Cada vez más personas buscan darle un toque estético a su WhatsApp activando el llamado “modo superestrella”, un procedimiento que permite modificar el logo de la aplicación por una imagen alusiva a este cuerpo celeste.

La idea ha ganado popularidad tras la reciente emisión de la exploración marina del Conicet, que despertó el interés de muchos por las estrellas, tanto las que habitan los océanos como las que iluminan el cielo nocturno.

Una superestrella, en términos astronómicos, es una estrella más brillante, grande y llamativa, concepto que los usuarios trasladan a la personalización de sus dispositivos móviles.

Sin embargo, es importante destacar que esta función no forma parte de WhatsApp oficialmente, sino que se trata únicamente de un cambio estético que no altera ninguna funcionalidad de la plataforma.

Cómo funciona el cambio de ícono en WhatsApp

El “modo superestrella” se activa a través de Nova Launcher, una aplicación de terceros que pertenece al género conocido como launchers o “lanzadores”. Estos programas permiten modificar la interfaz principal del teléfono, personalizando distintos elementos como los estilos de letra, los fondos de pantalla, widgets y los íconos de las aplicaciones. De esta manera, los usuarios pueden diseñar un aspecto visual único para las apps ya instaladas en sus dispositivos.

Para configurar el nuevo ícono de WhatsApp, los usuarios deben contar con una imagen del logo que deseen utilizar. Esta puede ser descargada desde internet o generada mediante inteligencia artificial. El archivo, preferiblemente en formato PNG y con fondo transparente, se selecciona luego desde Nova Launcher para reemplazar el ícono predeterminado de WhatsApp.

Cabe resaltar que, al tratarse de aplicaciones externas, los cambios realizados no cuentan con garantía de Meta, empresa que gestiona WhatsApp, Facebook e Instagram. Por ello, el único elemento que se puede modificar con este método es el logo de la aplicación, pudiendo alterar su forma, color o tamaño.

Pasos para activar el “modo superestrella” en WhatsApp

Descargar Nova Launcher desde Play Store y establecerla como app predeterminada del teléfono.

Buscar o crear con inteligencia artificial una imagen del ícono de WhatsApp con un símbolo celestial. El archivo debe estar en PNG y con fondo transparente.

Mantener presionado durante unos segundos el ícono de WhatsApp en la pantalla principal. En el menú flotante, seleccionar “Editar”.

Hacer clic nuevamente sobre el logo de la app, elegir “Aplicaciones” y luego “Fotos”.

Seleccionar la imagen descargada, ajustar el tamaño y presionar “Listo” para activar el modo.

Si se desea volver al diseño original, solo es necesario desinstalar Nova Launcher desde Play Store, lo que eliminará todos los cambios de personalización aplicados en la interfaz.

Este procedimiento ha logrado captar la atención de los usuarios que buscan personalizar su experiencia digital, combinando creatividad con la fascinación por el universo, sin alterar la funcionalidad habitual de WhatsApp.