Adrien Rabiot y Jonathan Rowe se van a las manos tras derrota del Olympique Marsella

Roberto De Zerbi, DT italiano del Olympique Marsella, reveló que el violento enfrentamiento entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe del viernes pasado fue como una “pelea de bar inglés”.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Rabiot y Rowe estuvieron involucrados en un altercado físico después de la derrota del Marsella por 1-0 en el Stade Rennais que llevó a que ambos jugadores fueran incluidos en la lista de transferencias del club en un comunicado público.

El presidente del club Marsella, Pablo Longoria, ha calificado el altercado como “extremadamente violento, algo que nunca había visto antes”, mientras que De Zerbi ha dejado claro por qué ambos jugadores seguirán fuera del equipo.

Marseille manager Roberto De Zerbi has said that Adrien Rabiot and Jonathan Rowe's violent confrontation last Friday was like an "English pub fight." pic.twitter.com/aiHeHsSDv5 — ESPN FC (@ESPNFC) August 22, 2025

Gravedad del caso

“En un lugar de trabajo, tenemos a dos empleados peleando como en un pub inglés, con un compañero en el suelo porque había perdido el conocimiento”, dijo el exentrenador del Brighton, De Zerbi, a los periodistas en Francia.

Y se preguntó: “¿Qué debe hacer el empleador en Francia? Hay dos soluciones: la suspensión o el despido”.

“Se tomó una decisión clara: retirar a los jugadores de la plantilla a la espera de ver cómo se sienten. En un club de fútbol, ​​como en cualquier otro, debe haber una jerarquía. El club es lo primero”, confesó.

“Mañana tendremos que jugar sin Rowe ni Rabiot, lo cual no es fácil. Podría haber fingido no ver nada, pero no voy a perder mi dignidad solo por ganar el campeonato (Ligue 1)”, dijo De Zerbi.

“Siempre apoyaré al club. Sí, no se rompieron los dientes, pero nunca había visto una pelea así. Vi al médico intentando despertar al otro jugador en el suelo” cerró.

El Marsella se enfrentará al París FC en casa el 23 de agosto.

La mise au point de Roberto De Zerbi sur l'affaire Rabiot – Rowe :



"Au début, on parlait d'une décision temporaire. Puis ça a dégénéré, pas à cause de l'OM, mais à cause de l'entourage." pic.twitter.com/y63KIvfwuL — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2025

Seguir leyendo:

Carlo Ancelotti volvió a arremeter contra el calendario: “Se juega demasiado y mal”

Trump anunció fecha del sorteo del Mundial 2026: será en Washington y promete un “arranque fenomenal”

Mexicano Edson Álvarez ficha por el Fenerbahçe y estará a las órdenes de José Mourinho