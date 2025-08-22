Autoridades investigan posible negligencia médica en la muerte de Hulk Hogan

Terry Gene Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, murió a los 70 años. Su legado en el mundo del wrestling es incuestionable, pues fue una figura central de la WWE durante las décadas de los 80 y 90.

A casi un mes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 24 de julio en su residencia de Clearwater, Florida, nuevas revelaciones apuntan a una posible negligencia médica como la causa principal del trágico desenlace.

Este jueves, el Departamento de Policía de Clearwater emitió un comunicado a TMZ Sports confirmando que la investigación sobre la muerte del legendario luchador continúa abierta.

“Hemos estado en comunicación con los miembros de la familia, incluidos su hijo, Nick, y su hija, Brooke. La naturaleza única de este caso ha requerido que entrevistemos a múltiples testigos y solicitemos historiales médicos a distintos proveedores. Nuestros detectives siguen trabajando activamente en ello. Todo esto toma tiempo”, informó la policía.

Además, las autoridades señalaron que la familia Hogan ha sido “receptiva y agradecida” con los esfuerzos investigativos y la comunicación mantenida durante el proceso.

Nueva investigación por la muerte de Hulk Hogan. AP Photo/Alex Brandon

Muerte inesperada y sospechosa

Lo que inicialmente parecía una tragedia natural, ha tomado un giro más complejo. Según fuentes policiales consultadas por TMZ Sports, un informe restringido actualmente bajo estricta confidencialidad detalla que un terapeuta ocupacional se encontraba en la residencia de Hulk Hogan cuando este dejó de respirar.

Esta misma persona habría señalado a los agentes que el exluchador podría haber sido víctima de una mala praxis médica durante una cirugía reciente.

La principal sospecha se centra en una posible lesión del nervio frénico, el cual es crucial para el funcionamiento del diafragma y, por tanto, para la respiración.

El icónico Hulk Hogan. AP Photo/Julia Nikhinson

Diferentes versiones

Fuentes cercanas al caso aseguran que durante una intervención quirúrgica, aún no se ha confirmado si fue una operación cardíaca o cervical, el cirujano habría “seccionado” dicho nervio, comprometiendo gravemente la capacidad respiratoria del exatleta.

Según las mismas fuentes, el luchador no experimentó un dolor agudo o un episodio de opresión en el pecho antes de fallecer. Simplemente, dejó de respirar. Fue su esposa, Sky Hogan, quien notó la ausencia de respiración y llamó inmediatamente al 911.

De hecho, Sky Hogan confirmó a TMZ Sports que el nervio frénico de su esposo estaba “comprometido” tras una de sus cirugías, aunque evitó entrar en detalles sobre qué tipo de intervención fue la causante.

Seguir leyendo:

Hija de Hulk Hogan tras muerte de su padre: “Necesito ver las imágenes de la cámara corporal y llamadas al 911”

Hija de Hulk Hogan denuncia especulación e incertidumbre en la muerte de su padre y se ofrece a pagar autopsia

Hija de Hulk Hogan siembra dudas sobre la leucemia de su padre