Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 22 de agosto de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 22 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 22 de agosto

Los números ganadores son: 07 08 15 17 18 21 26 29 30 34 37 38 40 43 46 56 64 65 66 72

Números ganadores de Numbers del viernes 22 de agosto

Combinación mediodía: 00 01 08

Combinación noche: 00 00 08

Números ganadores de Win 4 del viernes 22 de agosto

Combinación mediodía: 09 08 02 00

Combinación noche: 02 04 06 08

Números ganadores de Take 5 del viernes 22 de agosto

Combinación mediodía: 19 21 25 31 37

Combinación noche: 01 03 07 09 32

Números ganadores de Cash4Life del viernes 22 de agosto

Los números ganadores son: 18 20 22 34 54

Consejos para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es importante hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números que vas a jugar.

Luego, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda contar con un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería