Rauw Alejandro en problemas legales por el álbum Saturno

Rauw Alejandro está en problemas. El cantante puertorriqueño ha sido demandado por supuestamente samplear varias canciones del legendario DJ Playero en su álbum Saturno de 2022 sin las licencias adecuadas.

Este 21 de agosto el reguetonero fue demandado por BM Records, un sello discográfico y distribuidor especializado en reggaetón con sede en Florida. Así lo reseñó Billboard en su página web, generando un gran revuelo en la industria musical y entre los seguidores del género.

Al Zorro, como también es conocido Rauw Alejandro, lo acusan de plagiar parte del catálogo de DJ Playero (Pedro Gerardo Torruellas Brito), un referente del género que es considerado uno de los pioneros del reggaetón y ha trabajado con artistas de la talla de Daddy Yankee.

En la demanda aseguran que las canciones del intérprete de “Cosa Nuestra” contienen muestras sin licencia de temas pertenecientes a Playero. Específicamente indican que “DE CAROLINA” de Rauw Alejandro samplea “La gente sabe” de Playero, “PANTIES Y BRASIERES” samplea “Camuflash”, “DEJAU’” samplea “Sigan bailando” y “PUNTO 40” samplea “Tengo una punto 40”.

El abogado de BM Récords, Daniel Lifschitz, ha detallado las razones por las que comenzaron esta acción legal: “En ningún momento, ninguno de los demandados obtuvo una licencia válida para samplear las obras de Playero en Saturno”.

En este sentido, agregó: “Por lo tanto, la explotación continua de Saturno infringe los derechos de autor de las obras de Playero que pertenecen a [BM]”. Al famoso le reclaman $150.000 dólares por daños y perjuicios por cada canción que presuntamente plagió los temas señalados.

Algo curioso de todo este tema es que, en el pasado, el propio Playero ha hablado de Saturno de manera positiva e incluso llegó a promocionar el álbum en sus redes sociales, lo que añade una capa de complejidad a esta disputa legal.

Por ahora, Rauw Alejandro y su equipo no han respondido públicamente a esta situación.