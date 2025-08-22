Sujeto fue arrestado en Nueva York por lanzar juguete sexual en partido de la WNBA

La policía de Nueva York informó este jueves que un hombre originario de Ohio fue detenido por arrojar un juguete sexual durante un partido de la WNBA, en el más reciente de una serie de incidentes similares que han alterado juegos en diferentes ciudades de Estados Unidos y que ya dejaron varios arrestos.

El acusado fue identificado coo Charles Burgess, de 32 años y residente de Dayton, Ohio. Según las autoridades citadas por ESPN, Burgess fue arrestado el miércoles y enfrenta dos cargos de agresión por haber lanzado un objeto en el encuentro entre las Dallas Wings y las New York Liberty el pasado 5 de agosto, el cual golpeó a una menor de 12 años.

De acuerdo con documentos judiciales, las cámaras de seguridad captaron a Burgess sacando el objeto de su ropa y arrojándolo hacia la cancha. Sin embargo, la defensa asegura que el video no muestra que alguien haya sido alcanzado por el proyectil.

Serie de incidentes en la WNBA

Entre el 29 de julio y el 7 de agosto se registraron episodios similares en Atlanta, Los Ángeles, Phoenix y Chicago. En algunos juegos, los objetos cayeron en la cancha y obligaron a detener el partido, mientras que en otros terminaron entre los aficionados.

En Phoenix, la policía detuvo a Kaden López, de 18 años, quien confesó haber comprado el juguete un día antes y aseguró que se trataba de una “broma” inspirada en una tendencia viral en redes sociales. López fue arrestado bajo sospecha de agresión, alteración del orden público y exhibición de material sexual explícito. No obstante, la Fiscalía del Condado de Maricopa desestimó los cargos graves y dejó en manos de la fiscalía local los posibles delitos menores.

En Georgia, tras dos interrupciones en partidos de los Atlanta Dream, fue detenido Delbert Carver, de 23 años, acusado de alteración del orden público, allanamiento ilegal, indecencia pública y exposición indecente. De ser declarado culpable, enfrentaría multas de hasta $1,000 dólares o un máximo de 12 meses de cárcel por cada cargo.

