Golazo olímpico de Sergio Canales sacudió el Monterrey vs. Necaxa [Video]

Toda la experiencia y clase que tiene en los pies el español de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, se puso de manifiesto este sábado al ser el responsable de un auténtico golazo olímpico durante la goleada 3-0 de su equipo ante Necaxa por la Liga MX.

Al igual que hicieron otros futbolistas en la historia como Álvaro Recoba, Ángel Di María o más recientemente con el Santos en Brasil, Neymar Jr., Canales hizo gala al 10 que luce en la espalda y convirtió directamente desde el córner el segundo tanto del encuentro.

Al 21′ el exjugador del Real Betis ejecutó como de costumbre con la educada zurda pero notó escasa defensa en el poste, por lo que intentó el tiro cerrado y el balón terminó picando antes de sorprender al guardameta argentino del Necaxa, Ezequiel Unsain.

De inmediato Canales fue rodeado por sus compañeros en el córner para festejar la anotación que encendió la fiesta en el estadio BBVA de Monterrey.

El gol no solo comandó el triunfo de su equipo, en el que también marcó desde el punto penal su compañero español Sergio Ramos, sino que sirvió para que el equipo alcanzara los 15 puntos (cinco victorias y una derrota) y pasara a liderar provisionalmente en el torneo Apertura de la Liga MX.

Mira el golazo de Sergio Canales aquí:

