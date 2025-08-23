MLB Lanza su nueva campaña “El Béisbol es Otra Cosa” con Francisco Lindor, Fernando Tatis y Ronald Acuña como protagonistas

La Major League Baseball continúa reforzando sus lazos con la afición latina, una de las más apasionadas del deporte. Con el objetivo de conectar aún más con la cultura, la música y el estilo de vida de la región, la organización ha lanzado una serie de videos que celebran a sus jugadores más icónicos a través de la campaña “El Béisbol es Otra Cosa”.

El proyecto, que cobra vida con la voz de Lin-Manuel Miranda, busca mostrar la esencia de cada país a través del juego.

Los videos, narrados en inglés y español por el ganador del Premio Pulitzer, presentan una estética de galería moderna, con detalladas miniaturas creadas por el artista puertorriqueño Danny Cortés.

Estas pequeñas obras de arte cobran vida y recrean momentos clave en las carreras de Lindor, Tatis Jr. y Acuña Jr., capturando la magia de sus jugadas más emblemáticas.

Fernando Tatis Jr. Crédito: Gregory Bull | AP

La campaña no solo se centra en los jugadores. Otras figuras de la música y el entretenimiento latino se han sumado al proyecto. El salsero Gilberto Santa Rosa, el músico Beto Montenegro y la influencer Jess Judith aparecen en los anuncios observando con admiración las escenas de la galería mientras se escucha la potente narración.

Un tributo especial a México y Fernando Valenzuela

La expansión de la campaña tiene un capítulo especial para México. En el mes de septiembre, la MLB lanzará un anuncio que rendirá un sentido homenaje a la legendaria carrera de Fernando “Toro” Valenzuela, el lanzador pionero que abrió las puertas a las futuras generaciones de peloteros mexicanos.

Este segmento especial, narrado por la cantante mexicana Melissa Robles, también destacará el presente del béisbol en el país, mostrando a los actuales talentos de las Grandes Ligas como Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Isaac Paredes y Luis Urías. Con esta iniciativa, la MLB busca honrar su legado y a la vez celebrar el impacto que la cultura mexicana tiene en el juego.

