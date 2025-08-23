Novak Djokovic incorporaría a Monica Seles para su banquillo en el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic llega al US Open fresco porque no ha jugado un solo partido desde la derrota el 11 de julio en las semifinales de Wimbledon contra Jannik Sinner.

El campeón de 24 grandes sigue buscando aumentar ese palmarés a sus 38 años. De hecho, su último título de ‘Grand Slam’ fue en el Abierto de los Estados Unidos, en su edición de 2023.

Djokovic no cesa en la búsqueda de motivaciones que le ayuden a seguir creyendo y seguir jugando. En este sentido aparece la figura de Monica Seles, siempre admirada por el tenista y que podría entrar a formar parte de su cuerpo técnico.

“Significaría mucho para mí. Creo que ya sabéis quién es, pero vamos, no voy a decir nombres ahora, para no hacerlo demasiado pronto. Si llega el momento… Hemos tenido algunas conversaciones interesantes”, dijo a los periodistas serbios sin referirse directamente a Seles.

Novak Djokovic durante un torneo en Argentina. Crédito: Gustavo Garello | AP

Djokovic sobre la rivalidad entre Alcaraz y Sinner

Nole, cuatro veces campeón en Flushing Meadows (2011, 2015, 2018 y 2023), tocó el tema de la rivalidad de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, número 1 y 2 del mundo, respectivamente: “Su rivalidad es increíble. Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario. Las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles”.

Y añadió: “Hay otros jugadores jóvenes que sin duda los van a desafiar. Rune estaba ahí, tiene altibajos, Fonseca también. Hay jugadores que pueden ocupar el tercer puesto. Me identifico con el tercer jugador, porque yo estuve en esa situación con Federer y Nadal. Quiero ver a ese tercer jugador”.

Cabe recordar que tanto Sinner como Alcaraz se vienen repartiendo los títulos de Grand Slam desde 2024 hasta la actualidad. Quedará saber si en el Abierto de Estados Unidos completarán dos años seguidos de calendario ganando torneos majors solamente ellos dos.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Crédito: AP

Abrirá fuego ante Learner Tien

Djokovic se estrenará en New York frente al tenista local Learner Tien (68°), de apenas 19 de años, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos.

El serbio se enfrentará a Tien, por la primera ronda del US Open 2025, este domingo 24 de agosto, en el Día 1 de competencia.

Saldrá a la cancha a buscar el 25° título de Grand Slam de su carrera, y el quinto en el suelo neoyorquino. En 2024, Nole no pudo pasar de la tercera ronda, instancia donde fue derrotado por Alexei Popyrin.

