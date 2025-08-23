Un blanco en la Gran Manzana: los Mets fijan su mirada en Cody Bellinger para el 2026

El destino de Cody Bellinger al final de la temporada 2025 es uno de los temas más candentes en el mundo del béisbol.

El jugador, que ha demostrado un gran rendimiento con los New York Yankees, tiene una cláusula en su contrato que le permite probar la agencia libre nuevamente, una oportunidad que, según los analistas, no desaprovechará.

Esta situación ha puesto a su rival de la misma ciudad, los Mets, en alerta. El equipo de Queens ve en Bellinger al jugador ideal para reforzar su alineación con un bateador zurdo de calidad y un talento versátil en el campo.

Según un reporte de Jon Heyman los Mets estarían siguiendo muy de cerca la decisión que tome Bellinger al final de la temporada. Pues si decide ejercer la opción de salir de su contrato con los Yankees, sería una pieza interesante para la franquicia.

La directiva de los Mets, consciente de la posible salida de su estrella Pete Alonso, podría ver en Bellinger un reemplazo o un complemento perfecto para un proyecto que busca rearmarse en la agencia libre.

Este 2025 es uno de los mejores en la carrera de Bellinger. El pelotero de 30 años ostenta 24 cuadrangulares y 75 impulsadas para un promedio de .270 a falta de 40 juegos para el final de la campaña.

Bellinger firmó en 2024 un contrato de tres años y $80 millones de dólares con los Chicago Cubs. En 2025 fue cambiado a los Yankees y para 2026 tiene la opción de salirse de este acuerdo y probar suerte en la agencia libre con un mejor contrato y a largo plazo

El posible acuerdo que podría aspirar Bellinger

El interés de los Mets en Bellinger no es casualidad. El ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional ofrece una combinación de habilidades muy valorada por la organización. No solo es un bateador zurdo que podría llenar el vacío dejado por Alonso, sino que su capacidad para jugar en los jardines y en la primera base le da al mánager una flexibilidad estratégica invaluable.

A Bellinger le espera un mercado de pases muy lucrativo. Los reportes señalan que el jugador podría conseguir un contrato de alrededor de $160 millones de dólares por seis años. La decisión final de Bellinger estará influenciada por su rendimiento y por la oferta que reciba, pero el interés de los Mets deja claro que la competencia por sus servicios será feroz.

