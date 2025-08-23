Un equipo sin plan B: la alarmante dependencia de los Yankees en los cuadrangulares

El béisbol se ha convertido, para los New York Yankees, en un deporte de todo o nada. Si bien el equipo de Aaron Boone es capaz de exhibiciones ofensivas devastadoras cuando sus toleteros están encendidos, su desempeño se desploma de manera dramática cuando no logran conectar la bola fuera del parque.

Este desequilibrio ha dejado al descubierto una de las mayores debilidades del equipo en la actual temporada: la falta de una ofensiva consistente que no dependa del poder.

Los números hablan por sí solos y no pueden ser más contundentes. La diferencia entre los partidos en los que conectan un jonrón y aquellos en los que no, es abismal.

La cruda realidad de los números

La dependencia del jonrón no es solo una percepción, sino una estadística fría y dura que muestra la falta de profundidad ofensiva del equipo. El contraste entre ambos escenarios es brutal:

Cuando los Yankees conectan al menos un cuadrangular, su récord es de 58 victorias y 38 derrotas .

. Cuando no logran mandar la bola detrás de la barda, su registro cae a un desastroso 11-20.

Estos números demuestran que, sin el ‘batazo de la suerte’ o el poder de sus estrellas, los Yankees carecen de las herramientas para fabricar carreras de forma tradicional.

La estrategia de apostar al ‘home run’ ha funcionado en los días buenos, pero ha dejado al equipo sin soluciones para situaciones en las que se requieren bases robadas, toques de sacrificio o sencillos oportunos que impulsen carreras. La falta de efectividad en el corrido de bases y la incapacidad para generar un ataque sostenido se ha convertido en el talón de Aquiles de un equipo que, de otra forma, sería imparable.

