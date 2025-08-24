Debut y despedida para el peruano Ignacio Buse en el US Open

El joven tenista peruano, Ignacio Buse, cayó este domingo en su debut en primera ronda del US Open ante el estadounidense Ben Shelton que se impuso en tres parciales 6-3, 6-2, 6-4.

Salido de la ronda clasificatoria, Buse, de 21 años, tuvo buenos momentos en la pista central del Arthur Ashe durante las 2 horas y 7 minutos que duró el partido inaugural del último slam de la temporada. Sin embargo, Shelton -sembrado número 6 en el circuito- hizo acopio de la experiencia que ha venido acumulando para frenar a un rival que al menos en el primer parcial puso un poco más de resistencia.

Con un mejor servicio, juego agresivo y llegadas a la red, Shelton, de 22 años, dejó sin atenuantes al tenista suramericano.

“Ánimo, ánimo”, se escuchaba en español desde la esquina de Buse, pero Shelton no cedió muchos espacios a la raqueta número 1 de Perú.

Uno de los principales dolores de cabeza para Buse fue poder controlar la potencia en el servicio y devoluciones con precisión de Shelton, quien concretó 55 golpes ganadores frente a 16 del peruano. Incluso en las llegadas a la red, el estadounidense tuvo más contundencia para hacerse de 26 puntos, más de la mitad de los obtenidos por su rival.

Pese a la derrota, Buse dijo que le había parecido “increíble” debutar en la pista central de Flushing. “Me hubiese gustado (lograr) mucho más, pero no hay que conformarse sino seguir pensando en grande”, agregó al tiempo de admitir que tiene muchas cosas que superar para alcanzar otro nivel. “Mejorar el saque, mejorar físicamente. Creo que puedo perfeccionar mucho más mi juego”, resaltó en conferencia de prensa con medios hispanos.

“Todo llegará en su momento. No quiero presionarme sino trabajar día a día”, comentó respecto a su futuro deportivo. Pero por ahora, el también sobrino del renombrado chef Gastón Acurio, se va contento porque recibió el apoyo del público neoyorquino. A manera de anécdota recordó que este fin de semana al final de un entrenamiento no podía salir de la cancha por la cantidad de gente que se dio cita para saludarlo.

Un poco nervioso

“Abrir este torneo da un poquito de nervios”, dijo de su lado Shelton al final del partido -en medio de los aplausos y vítores de los aficionados que tomaron ventaja de la apertura del torneo en este soleado domingo en Nueva York.

Ben Shelton reacciona en una de las jugadas frente a Ignacio Buse.

“Esta es mi pista favorita. Me siento muy feliz de ganar aquí”, agregó Shelton quien aseguró que de cara a la siguiente ronda lo único que tiene claro es que “estoy tratando de mejorar cada día”.

El próximo rival de Shelton será el ganador del duelo entre los dos tenistas españoles Pablo Carreño y Pablo Llamas que se disputa este domingo.