Marshalls: Las mejores ofertas para jubilados este otoño de 2025

Marshalls es un destino popular para aquellos que buscan productos de calidad a precios accesibles, especialmente con la llegada del otoño. Si eres jubilado y estás buscando actualizar tu hogar o prepararte para las festividades, Marshalls tiene una variedad de artículos imprescindibles que no solo se ajustan a tu presupuesto, sino que también te permiten disfrutar del confort y estilo en esta temporada.

1. Maleta rígida con ruedas Calpak Zayn – $72.00

Si planeas viajar este otoño, es el momento perfecto para renovar tu equipaje. La maleta rígida Calpak Zayn es una opción ideal. Con múltiples bolsillos y compartimentos de almacenamiento, te ofrece una organización eficiente para tus pertenencias. A pesar de que su precio original es de $140, Marshalls la ofrece por solo $72, lo que representa una gran oferta para quienes buscan calidad y funcionalidad sin gastar una fortuna.

2. Puesto de pasteles Beach to Bistro de Sigrid Olsen – $10.00

Una de las mejores maneras de disfrutar las celebraciones de otoño es con deliciosos postres. Este adorable puesto de pasteles de color rosa, de la marca Sigrid Olsen, no solo es funcional, sino también decorativo. Perfecto para exhibir tortas, pasteles o galletas, este artículo es una forma económica de agregar un toque elegante a tu mesa. Con un precio rebajado de $14.99 a solo $10, esta pieza es una ganga.

3. Fraza jacquard $20.00

Las noches frías de otoño exigen la comodidad de una manta acogedora. La manta de jacquard de chenilla Serena de Magaschoni no solo es suave y cálida, sino que también es elegante. Con un tamaño de 50×70 pulgadas, es ideal para dos personas que disfrutan ver televisión en el sofá. Además, su diseño es fácil de cuidar, ya que es lavable a máquina. Con un precio estimado de $35 en otras tiendas, conseguirla por solo $20 en Marshalls es una excelente oferta.

4. Tazones de avena Churchill Kujaku – $22.00

Los desayunos otoñales son más reconfortantes cuando se sirven en los tazones adecuados. Los tazones de cerámica Churchill Kujaku son perfectos para disfrutar una deliciosa avena en los días fríos. Con un diseño elegante en blanco y azul, estos tazones no solo son funcionales, sino también un excelente detalle decorativo. El precio de Marshalls de $22 por el set de cuatro tazones es una gran rebaja comparado con el precio habitual de $55 en otras tiendas.

5. Juego de edredón reversible Rachel Zoe – $39.00 a $43.00

Nada como actualizar tu cama para enfrentar los meses fríos. El juego de edredón reversible de Rachel Zoe es una excelente opción para renovar tu dormitorio. Con un hermoso diseño floral, ofrece dos estilos diferentes, ya que es reversible. Disponible en tamaños Full/Queen y King, y actualmente en oferta por $39 y $43, respectivamente. Este edredón proporciona tanto confort como estilo sin romper tu presupuesto.

Marshalls cuenta con productos de marcas reconocidas y precios muy competitivos, los jubilados pueden aprovechar estas ofertas para renovar su hogar o prepararse para las festividades.

