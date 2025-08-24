Murió el actor Jerry Adler a los 96 años en Nueva York

Este domingo 24 de agosto se confirmó la muerte del actor estadounidense Jerry Adler a los 96 años. Adler es conocido por haberle dado vida a personajes como Hesh Rabkin, asesor de Tony Soprano, en ‘The Sopranos’ (1999-2007) y al juez Howard Lyman en ‘The Good Wife’ (2009-2016).

Aunque la noticia se hizo pública el domingo, su familia informó que la muerte sucedió el 23 de agosto, según algunos medios, el anuncio fue hecho en la The Riverside Church en Nueva York.

Adler fue parte de series muy importantes en la historia de la televisión, pero no siempre estuvo involucrado con la actuación. Incluso, una de las características más curiosas de su carrera es que comenzó cuando tenía a los años 60.

Antes de hacer su debut, el actor era parte de Broadway. Durante años hizo teatro desde atrás del escenario, fue director y productor de varias producciones.

Incluso, su familia siempre estuvo relacionada al teatro, pues su padre fue gerente general del famoso Group Theatre y de producciones de Broadway, y su prima fue una reconocida profesora de actuación. Él mimos llegó a admitir en algunas entrevistas que era “un hijo del nepotismo”.

Parte de su vida es contada en la autobiografía ‘Too Funny for Words: Backstage Tales from Broadway, Television and the Movies’, la cual se publicó en mayo del año pasado. En el libro, Adler cuenta anécdotas divertidas sobre otras figuras importantes de Hollywood como Paul Rudd, Robin Williams, Meryl Streep, Larry David, James Gandolfini, Woody Allen, Marilyn Monroe, Barbra Streisand, Katharine Hepburn, Orson Welles, y otros.

Incluso, en una entrevista que dio para promocionar el libro, afirmó: “Estoy listo para irme en cualquier momento”.