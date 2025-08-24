SNAP Texas: Fechas de pago y requisitos para la última semana de agosto 2025

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es uno de los recursos más importantes para millones de familias de bajos ingresos en Estados Unidos. A través de este programa, se otorgan beneficios mensuales para la compra de alimentos nutritivos mediante una tarjeta electrónica de transferencia de beneficios (EBT). A continuación, te informamos sobre las fechas de pago de SNAP Texas para la última semana de agosto, los requisitos para calificar y cómo verificar el saldo de tu tarjeta EBT.

¿Quiénes pueden recibir los beneficios de SNAP Texas?

Para ser elegible para recibir los beneficios de SNAP, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. Los adultos entre 18 y 54 años sin hijos pueden recibir asistencia por un período de tres meses. Sin embargo, este plazo puede extenderse si:

La persona trabaja al menos 20 horas a la semana.

Está participando en un programa de empleo o capacitación.

Además, los beneficiarios deben cumplir con ciertos límites de ingresos y otros factores financieros que varían según el estado.

Fechas de pago de SNAP Texas en la última semana de agosto 2025

Los pagos de SNAP en Texas se distribuyen de acuerdo con los dos últimos dígitos del número EDG (Número de Grupo de Elegibilidad). A continuación, te mostramos las fechas de pago para la última semana de agosto:

86 – 88 : 25 de agosto

: 25 de agosto 89 – 92 : 26 de agosto

: 26 de agosto 93 – 95 : 27 de agosto

: 27 de agosto 96 – 99: 28 de agosto

Es crucial conocer estas fechas para evitar contratiempos y asegurarte de que los beneficios estén disponibles cuando los necesites.

¿Qué es el Programa SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) está diseñado para proporcionar ayuda alimentaria a las familias con bajos ingresos, permitiéndoles acceder a alimentos nutritivos y básicos. Los beneficiarios reciben el dinero a través de una tarjeta EBT, que funciona como una tarjeta de débito y puede utilizarse en tiendas de alimentos autorizadas.

Requisitos y cómo aplicar a SNAP

Para ser elegible para el programa SNAP, debes cumplir con los requisitos específicos del estado en el que resides, que incluyen límites de ingresos y la cantidad de dinero disponible en cuentas bancarias, entre otros.

Si deseas aplicar para recibir los beneficios de SNAP, comunícate con tu oficina local. En algunos estados, la solicitud se puede realizar en línea, en persona o por correo. Ten en cuenta que algunos estados también realizan entrevistas antes de aprobar los beneficios.

¿Cómo revisar el saldo de tu tarjeta EBT?

Para conocer el saldo disponible en tu tarjeta EBT, puedes seguir los siguientes métodos:

Revisa el recibo en la tienda donde compras tus alimentos, ya que la mayoría de los establecimientos imprimen el saldo. Si tu estado ofrece una aplicación móvil para administrar beneficios, úsala para verificar el saldo. Contacta con la oficina estatal de SNAP para obtener información sobre el saldo restante en tu tarjeta.

Mantente informado y preparado

El Programa SNAP es esencial para muchas familias, y conocer las fechas de pago, los requisitos de elegibilidad y cómo verificar el saldo de tu tarjeta puede ayudarte a maximizar los beneficios. Para más información, consulta con las autoridades locales de SNAP en Texas y asegúrate de estar listo para el próximo pago.

