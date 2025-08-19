CBO proyecta el número de personas que perderán sus beneficios SNAP por nuevos requisitos

Un reciente análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advierte que hay una importante cantidad de ciudadanos estadounidenses que dejarán de recibir cupones de alimentos como parte del programa SNAP, que mes a mes ofrece un alivio económico a personas que tienen dificultades para adquirir comida nutritiva y suficiente cada mes.

El universo de beneficiarios afectados incluye a miles de familias con hijos y deriva de una ley impulsada por el presidente Donald Trump que aumentó la cantidad de requisitos de trabajo para formar parte del programa. Esta nueva reglamentación exige por primera vez a ciertos padres, adultos mayores y otros beneficiarios, cumplir con un mandato laboral.

Mientras que la economía está padeciendo el efecto del alza en vario productos de básicos, entre ellos los alimentos, por lo que además de las familias con dificultades económicas, también los bancos de alimentos tienen problemas para abastecer la demanda de sus beneficiarios.

¿Cuántas personas perderán sus beneficios SNAP con nuevos requisitos de trabajo?

De acuerdo con la CBO, aproximadamente 2.4 millones de estadounidenses dejarán de recibir cupones de alimentos del programa SNAP, como parte de la aplicación de los nuevos requisitos, que modifican disponibilidad de este programa básico de seguridad social para millones de familias.

Los nuevos requisitos establecen que, para mantener el registro, los padres de hijos mayores de 14 años deben cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos:

Trabajar al menos 80 horas al mes

Ser voluntarios

Participar en programas de capacitación

¿Qué es el programa SNAP?

El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP es una iniciativa que mes a mes entrega beneficios económicos a millones de ciudadanos de Estados Unidos para que puedan comprar alimentos saludables en diversos establecimientos.

El depósito se hace en la tarjeta EBT, la cual funciona al igual que una de débito, con la cual pueden comprar alimentos específicos, para mantener una dieta nutritiva, bajo ciertas restricciones.

La elegibilidad se basa en los ingresos, los recursos y el tamaño de la familia y se distribuyen los recursos cada mes mientras se cumplan los requisitos.

Este beneficio también sirve para comprar ciertos productos no alimenticios como semillas y plantas. También algunos estados ofrecen beneficios adicionales para servicios públicos o gastos relacionados con la vivienda.

¿Cuál es la diferencia entre Beneficios SNAP y cheques de estímulo?

La principal diferencia entre los cheques de estímulo y los beneficios SNAP radica en el objetivo del programa. En el caso de los cheques de estímulo se trata de pagos únicos para proporcionar alivio económico, por parte del gobierno, mientras que los beneficios SNAP consisten en un programa continuo.

Estos recursos se depositan generalmente en forma de cheque o depósito directo y generalmente se distribuyen de acuerdo con el nivel de ingresos y la situación familiar de cada contribuyente seleccionado.

Además este programa no afecta la elegibilidad para otros programas sociales.

