Brasileño Pedro “revive” la elástica de Ronaldinho y anota un golazo de Puskás [Video]

Uno de los regates más llamativos del fútbol que fue popularizado por Ronaldinho a principios de los 2000, conocida como la elástica, fue el recurso que utilizó su paisano brasileño Pedro para anotar un golazo digno merecedor del premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Durante la paliza 8-0 ante el Vitoria por la Serie A del Brasileirao, Pedro mostró una vez más por qué es considerado uno de los más letales del fútbol carioca, tanto por el recurso mostrado como por su actuación en el partido.

El también ariete de la selección de Brasil ya había sido protagonista marcando el segundo y el tercer tanto de la goleada, pero fue al 47′ que puso la corona a su hat-trick con la joya que ya da la vuelta al mundo en las redes sociales.

Una recuperación en mitad de campo comenzó con el flamante fichaje de Flamengo, Samuel Lino, conduciendo el balón por izquierda. Cerca de ingresar al área, el extremo cedió para Pedro, que tras encarar, se inventó la elástica para dejar sin respuesta al defensor rival y sacudir las redes con una vaselina.

El festejo particular de Pedro, imitando la celebración del ingles Cole Palmer de que “hace frío” mientras era abrazado por los compañeros, le añadió un aura adicional al gol que espera ser uno de los 10 nominados al próximo Puskás.

Mira el golazo de Pedro aquí:

El gol de Pedro haciendo la elástica de Ronaldinho y definiendo el 7-0 para Flamengo… 🤌🤌🤌🤌pic.twitter.com/YL8afaH5Jh — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) August 26, 2025

Sigue leyendo: