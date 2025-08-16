Salvaje: Richarlison inaugura Premier League con golazo digno de Puskás [Video]

Richarlison, delantero brasileño del Tottenham, comenzó de la mejor manera la temporada 2025-2026 de la Premier League al anotar un golazo de chilena que podría valer su nominación al premio Puskás del próximo año.

La victoria del Tottenham 3-0 ante Burnley estuvo comandada por la actuación de Richarlison, quien no solo logró el acrobatico gol, sino que también marcó otro para con un doblete hacer olvidar a su equipo la derrota en la Supercopa de Europa ante PSG.

Pero la obra maestra no solo estuvo a cargo del goleador carioca, porque otra de las figuras fue el reciente fichaje de los Spurs, Mohamed Kudus, quien fue el autor de la asistencia en las dos anotaciones.

Apenas al minuto 10′ del duelo Richarlison abrió el marcador poniendo el primero en la pizarra para el Tottenham, antes de presentar la joya del partido que llegó en el segundo tiempo.

Una internada de Kudus por la derecha culminó en un centro atrás para que Richarlison, de espaldas al arco, consiguiera anotar el golazo de la fecha 1 en la Premier League, que recordó al que marcó con Brasil en Qatar 2022 ante Serbia y que fue elegido como el mejor gol de dicha Copa del Mundo.

El gol dio tranquilidad a los londinenses y agravó la situación de un Burnley que, con apenas unos minutos disputados de su vuelta a la Premier, ya son claros candidatos a volver a bajar.

Para Richarlison, éste es su primer doblete con la camiseta del Tottenham desde un empate 2-2 contra Everton en febrero de 2024 y la primera vez que un gol suyo sirve para dar los tres puntos en Premier a los Spurs desde el 31 de enero de 2024, en un triunfo contra el Nottingham Forest.

Mira el golazo aquí:

RICHARLISON, THAT IS STUNNING. 😱 pic.twitter.com/LMBaBAKCyg — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) August 16, 2025

