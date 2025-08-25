DHS confirma que ICE está procesando la deportación de Kilmar Ábrego García a Uganda

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está procesando su deportación a Uganda tras conocerse su detención este lunes luego de presentarse en una oficina de la agencia en Maryland.

“Hoy, las autoridades del ICE arrestaron a Kilmar Abrego García y están procesando su deportación”, declaró Noem minutos después de conocerse la detención. La funcionaria lo describió como un “indocumentado, pandillero de la MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador de menores”, y añadió que el presidente Donald Trump “no permitirá que [él] siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses”.

Según un comunicado del DHS, Abrego García ha admitido previamente que se encuentra en los EE. UU. de manera irregular. En 2019, la Unidad de Pandillas de la Policía del Condado de Prince George confirmó su afiliación a la MS-13. Durante un arresto en ese momento, se le encontraron fajos de dinero en efectivo y drogas, y fue detenido junto con otros dos miembros de la pandilla.

Incidentes previos y cargos para Ábrego García

El 1 de diciembre de 2022, Abrego García fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Tennessee por exceso de velocidad. En el vehículo, el agente que lo interceptó encontró a ocho personas adicionales, sin equipaje, lo que levantó sospechas de tráfico de personas, agregó el DHS.

Durante el interrogatorio, Abrego García habría fingido no dominar el inglés y desvió las preguntas. Cuando se le preguntó sobre la relación con el propietario del vehículo, respondió que era su jefe y que trabajaba en la construcción, indicó la agencia.

La agencia apuntó que además de los cargos relacionados con pandillas y tráfico de personas, los documentos judiciales indican que la esposa de García, Jennifer Vásquez, solicitó una orden de protección en su contra, alegando que él la golpeó, la arañó y le causó moretones. Los mismos documentos también señalan que Abrego García solicitó fotografías de una menor desnuda.

