Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 25 de agosto de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 25 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 03 07 09 10 13 16 17 20 22 25 31 34 36 51 53 58 60 61 73 76

Números ganadores de Numbers del lunes 25 de agosto

Combinación mediodía: 02 01 03

Combinación noche: 00 04 03

Números ganadores de Win 4 del lunes 25 de agosto

Combinación mediodía: 02 02 08 04

Combinación noche: 01 09 08 04

Números ganadores de Take 5 del lunes 25 de agosto

Combinación mediodía: 03 17 18 32 36

Combinación noche: 09 11 12 21 25

Números ganadores de Cash4Life del lunes 25 de agosto

Los números ganadores son: 03 22 39 44 56

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es elegir números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería correctamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, el uso de estrategias y la toma de decisiones informadas pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

