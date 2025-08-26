Amazon baja de $330 a $220 un monitor curvo Samsung: de 32” y con protector visual

Amazon sorprende con una oferta relámpago en uno de los monitores más buscados por gamers y usuarios exigentes: el Samsung Odyssey G55C de 32 pulgadas.

Ahora se puede comprar por $220, frente a su precio habitual de $330. Una rebaja de $110 dólares (33%) disponible solo por tiempo limitado.

Este modelo pertenece a la serie Odyssey G55C y está pensado para ofrecer una experiencia de juego inmersiva. Haz clic aquí para verlo y comprarlo.

Así es el monitor de Samsung que oferta Amazon

Gracias a su pantalla curva 1000R, el monitor envuelve la visión periférica del usuario. Con resolución QHD (2560 x 1440), promete imágenes nítidas y detalladas, ideales tanto para gaming como para trabajos gráficos.

Otra ventaja es su densidad de píxeles 1.7 veces superior al Full HD, lo que significa colores más vivos y mayor claridad en escenas cargadas de acción o detalles.

El Samsung Odyssey G55C ofrece una tasa de refresco de 165 Hz, lo que se traduce en movimientos fluidos, sin retrasos ni desenfoques molestos. A esto se suma un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT), clave para quienes compiten en títulos de alta velocidad.

Además, es compatible con AMD Radeon FreeSync, tecnología que sincroniza la frecuencia del monitor con la tarjeta gráfica para eliminar el molesto efecto de “screen tearing”.

Pero este monitor no solo apuesta por el rendimiento, también cuida la salud visual. Cuenta con HDR10, ofreciendo una gama amplia de tonos y contrastes: negros más profundos, blancos más brillantes y detalles más visibles en cada sombra.

Para sesiones prolongadas, incorpora Eye Saver Mode, que reduce la luz azul, y un sistema flicker-free que elimina el parpadeo constante, disminuyendo la fatiga ocular.

El monitor de Samsung es una ganga que Amazon está ofreciendo por pocas horas. Aprovéchalo para ganar calidad en tecnología, priorizando la experiencia e incluso tu salud.