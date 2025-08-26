FBI intensifica búsqueda de Travis Decker, sospechoso de asesinar a sus tres hijas en Washington

El FBI desplegó a más de un centenar de agentes en los alrededores del campamento Rock Island, donde en junio fueron hallados los cuerpos de tres niñas, para continuar la búsqueda de su padre y principal sospechoso, Travis Decker.

La operación incluye el cierre temporal de caminos, senderos y áreas de recreo en el condado de Chelan. El Servicio Forestal de EE.UU. anunció que el campamento permanecerá cerrado al menos hasta el miércoles, aunque las autoridades advirtieron que las restricciones podrían extenderse.

“Las áreas que se están explorando son extremadamente desafiantes, con laderas empinadas, maleza densa y condiciones impredecibles”, explicó el sheriff Mike Morrison, quien destacó que la búsqueda podría prolongarse semanas o incluso años.

Travis Decker sospechoso de asesinato

Decker, exsoldado de 32 años, está acusado de asesinar a Paityn, de 9 años; Evelyn, de 8; y Olivia, de 5, tras una visita programada el 30 de mayo. Sus cuerpos y la camioneta del sospechoso fueron localizados el 2 de junio cerca del campamento. Pruebas de ADN lo señalan como el único responsable.

Las autoridades federales confirmaron que hasta ahora no hay indicios claros de si Decker sigue vivo. “Él tiene que ser perfecto todos los días; nosotros solo una vez”, dijo Morrison.

La recompensa por información que conduzca a su captura asciende a $20,000 dólares. Las autoridades advirtieron que Decker debe considerarse armado y peligroso, e instaron al público a no acercarse a él y llamar al 911 en caso de avistamiento.

“Las niñas no querrían que nos rindiéramos”, expresó Morrison. “Seguiremos hasta encontrar justicia para Paityn, Evelyn y Olivia”.

