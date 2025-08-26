Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 26 de agosto de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 26 de agosto.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 26 de agosto

Los números ganadores son: 04 09 11 13 16 19 38 40 44 45 46 48 50 52 61 72 73 76 78 80

Números ganadores de Numbers del martes 26 de agosto

Combinación mediodía: 03 01 08

Combinación noche: 08 03 03

Números ganadores de Win 4 del martes 26 de agosto

Combinación mediodía: 03 04 02 00

Combinación noche: 02 01 08 00

Números ganadores de Take 5 del martes 26 de agosto

Combinación mediodía: 04 11 15 25 33

Combinación noche: 04 23 24 35 39

Números ganadores de Cash4Life del martes 26 de agosto

Los números ganadores son: 05 11 32 34 39

Consejos para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, hay algunos trucos que ayudan a aumentar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números de la lotería.

En segundo lugar, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda establecer un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría causar dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

