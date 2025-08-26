Lucas Vázquez fue anunciado por el Bayer Leverkusen tras toda una vida en Real Madrid

El Bayer Leverkusen ha hecho oficial el fichaje de Lucas Vázquez, que refuerza la banda derecha del subcampeón de la Bundesliga tras superar satisfactoriamente el reconocimiento médico.

El jugador, que se encontraba libre después de no renovar su contrato con el Real Madrid, se convierte de esta manera en el nuevo extremo del conjunto dirigido por Erik ten Hag.

El propio futbolista, que ya ha aterrizado en Düsseldorf, confirmó la operación a este diario. El gallego firma hasta 2027 con el club alemán y lucirá el dorsal ‘21′.

Feliz de su paso a Alemania

“Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal”, explicó en su presentación, donde posó con la camiseta con el dorsal 21.

“Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen”, añadió el gallego.

El coruñés deja atrás un palmarés envidiable con el conjunto blanco: 23 títulos que incluyen 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Además, en la campaña 2014-2015 jugó cedido en el Espanyol.

Encanto en el Bayer Leverkusen

“Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años”, destacó Simon Rolfes, director general deportivo del Bayer.

“Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar de nuestro equipo”, afirmó.

Tras finalizar contrato con el Real Madrid después del Mundial de Clubes, había quedado libre. Sonó para jugar en el fútbol saudí y Turquía, e incluso se especuló con una posible llegada al Deportivo de La Coruña. Finalmente, se ha acabado decantando por el reto de la Bundesliga.

