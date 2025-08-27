Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto bebé

Con gran alegría se anuncia la expansión de la familia Iglesias-Kournikova. Sin duda, es un acontecimiento que los llena de felicidad y que logra que entre ellos sea mucho más sólido el vínculo que une a esta pareja, que sin duda, después de tantos años, hace que Enrique y Anna sigan juntos. Por ello, la revista ¡HOLA!, informó que está por llegar el cuarto bebé.

La información ha generado una gran cantidad de reacciones positivas para la pareja. Sin embargo, ninguno ha compartido nada en sus redes sociales, ya que siempre se han acostumbrado a llevar un estilo de vida bastante conservador y muy poco ocupan los titulares del mundo del entretenimiento por estar metidos en alguna polémica. Todo lo contrario, lo que posiblemente los habrá ayudado a tener una mejor relación.

Enrique y Anna tienen una familia bastante numerosa conformada por los mellizos Nicholas y Lucy, quienes nacieron en diciembre de 2017 (de 7 años), y su tercera hija más pequeña es Mary, quien llegó al mundo en enero de 2020 (de 5 años). Sin embargo, la madre, en contadas oportunidades, ha logrado subir algunas fotos y se puede apreciar lo grandes que están los niños; y es que siempre han trabajado en el bienestar de cada uno de ellos y seguramente será igual con el que viene en camino.

Iglesias y Kournikova se conocieron cuando él grabó el video oficial de su canción “Escape” en el año 2001, y casi de inmediato iniciaron su relación sentimental. Para ese entonces, él tenía 26 años mientras que ella tenía 20. La pareja lleva más de dos décadas juntos, demostrando que el amor verdadero sí existe, y por eso decidieron tener un estilo de vida mucho más tranquilo en una isla privada en Miami Beach.

Sin embargo, se desconoce cuántos meses tiene ella de gestación. La próxima llegada de este cuarto bebé formará parte de una nueva etapa que seguirá sumando momentos especiales a sus vidas en una familia que, sin duda alguna, con el transcurrir de los años ha sabido cuidar su intimidad familiar, donde además han resistido el paso del tiempo, y esta vez no será la excepción para festejar.

