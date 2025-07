Enrique Iglesias besa a Emilia Mernes y causa polémica

Enrique Iglesias y Emilia Mernes se convirtieron en tendencia en las redes sociales tras un inesperado momento en el escenario durante su actuación en el Granca Live Fest 2025., ya que mientras interpretaban el icónico tema “Héroe”, el cantante español sorprendió a la intérprete argentina con un beso en la mejilla, un gesto que rápidamente desató miles de reacciones de los usuarios.

El beso, que ocurrió casi al final de la canción, fue recibido con una inmediata expresión de sorpresa por parte de Emilia. La artista se echó hacia atrás y evitó el contacto visual, lo que fue capturado por las cámaras presentes en el evento. A pesar del momento que generó polémica, el show continuó sin mayores incidentes.

Reacciones divididas en las redes sociales

El incidente se viralizó en cuestión de minutos, generando una ola de memes, comentarios y especulaciones. Los seguidores del rapero Duki, pareja de Emilia Mernes, rápidamente hicieron comentarios irónicos sobre cómo el artista argentino podría haber reaccionado al ver el beso.

En redes sociales, los memes sobre el momento no se hicieron esperar: “Duki viendo el video en 4K y en cámara lenta” y “Emilia reaccionó como cuando alguien que no conoces bien se te acerca demasiado” fueron algunos de los comentarios que circularon.

Otros usuarios defienden a Enrique Iglesias

Algunos fans defendieron a Enrique Iglesias, indicando que estos gestos son parte del show y no deben tomarse demasiado en serio. “

“Lo que pasa en el escenario no significa nada”, comentó uno de los internautas. Además, varios destacaron el gesto de respeto y admiración de Enrique al arrodillarse frente a Emilia durante la interpretación de la canción.

Silencio y agradecimientos de los artistas

A pesar de la controversia, tanto Iglesias como Mernes continuaron con sus publicaciones en redes, sin abordar directamente el beso.

Enrique compartió un video del concierto, agradeciendo a Emilia por su colaboración, mientras que la cantante argentina publicó una foto abrazada a Enrique en la que agradeció la invitación y celebró la experiencia.

No obstante, la reacción de Emilia ante el beso no pasó desapercibida, y el silencio de la cantante ha alimentado especulaciones. Algunos seguidores interpretan su falta de comentarios como una manera de evitar mayores polémicas, mientras otros creen que no hay necesidad de darle mayor relevancia al suceso.

El éxito de Emilia Mernes

Emilia Mernes, por su parte, sigue consolidándose como una de las artistas más destacadas del momento. Apenas unos días antes del Granca Live Fest, lanzó su sencillo “Pasarella”, que rápidamente se convirtió en un éxito viral, al igual que su participación en el festival.

Sigue leyendo: