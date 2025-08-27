NotebookLM, de Gemini, ahora genera resúmenes en video sobre cualquier tema y en español

Google anunció la llegada global de Video Overviews, la función de NotebookLM, su herramienta impulsada por Gemini, que permite generar resúmenes en video sobre prácticamente cualquier tema.

Esta opción, que hasta ahora solo estaba disponible en inglés, se extiende ahora a 80 idiomas, incluido el español.

El objetivo de esta función es ofrecer contenidos claros y fáciles de asimilar, transformando información compleja en presentaciones visuales narradas mediante inteligencia artificial (IA).

Cómo funciona ‘Video Overviews’

Video Overviews analiza documentos, apuntes o artículos que el usuario sube a NotebookLM y genera un resumen audiovisual que se puede reproducir en cuestión de minutos. Cada video incluye una narración generada por IA y recursos visuales que ayudan a comprender mejor la información.

Google señala que esta herramienta puede ser útil en diferentes escenarios:

Estudiantes , para repasar temas antes de un examen.

, para repasar temas antes de un examen. Investigadores , para revisar materiales extensos de manera más ágil.

, para revisar materiales extensos de manera más ágil. Profesionales, para convertir informes densos en contenido visual conciso.

El formato audiovisual pretende mejorar la retención de la información y facilitar la preparación académica o laboral.

Junto con esta actualización, Google mejoró la función Audio Overviews, que pasa de ofrecer respuestas rápidas a entregar explicaciones más completas y detalladas, con una estructura más cercana a un análisis en profundidad. Al igual que Video Overviews, ahora está disponible en más de 80 idiomas.

Los usuarios seguirán teniendo la opción de obtener resúmenes breves si así lo prefieren, pero con la posibilidad de profundizar en los temas cuando lo necesiten.