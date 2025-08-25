YouTube ya permite descargar videos en su versión gratuita: paso a paso

YouTube, la plataforma de videos más popular del mundo, ha dado un giro que beneficia a quienes no tienen suscripción Premium: ahora es posible descargar videos para verlos sin conexión desde la versión gratuita.

Sin embargo, la función llega con varias limitaciones que conviene conocer antes de usarla.

Hasta ahora, la descarga de videos era una característica exclusiva de YouTube Premium, junto con la reproducción en segundo plano y la ausencia de anuncios.

Pero algunos usuarios han reportado que la opción de descargar videos también está disponible para cuentas gratuitas. Curiosamente, la función no ha sido anunciada oficialmente, por lo que podría tratarse de una prueba limitada a ciertas regiones.

Paso a paso: cómo descargar videos desde YouTube gratis

Abre la app de YouTube en tu dispositivo móvil

en tu dispositivo móvil Busca el video que quieres descargar (recuerda que no todos están disponibles)

(recuerda que no todos están disponibles) Pulsa el botón “Descargar” que aparece debajo del reproductor

que aparece debajo del reproductor Elige la calidad disponible : 144p o 360p

: 144p o 360p Espera a que se complete la descarga. Una vez lista, podrás verla sin conexión desde la sección “Descargas”.

Las limitaciones que tiene la opción

Solo se puede descargar en baja calidad (144p y 360p) . En Premium permite 720p y 1080p.

. En Premium permite 720p y 1080p. No están incluidos los videos musicales , por lo que no aplica a contenidos oficiales de artistas.

, por lo que no aplica a contenidos oficiales de artistas. Existe un límite en la cantidad de descargas que se pueden almacenar.

que se pueden almacenar. Al ser una función experimental, no está disponible para todos los usuarios.

En Estados Unidos, la suscripción a YouTube Premium cuesta $13.99 en su plan individual y $22.99 en el plan familiar (hasta cinco dispositivos), además de un plan estudiantil por $7.99.